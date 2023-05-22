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Настоящее райское наслаждение: как сделать так, чтобы в доме воцарился божественный аромат

Алина Дембицкая
22 мая 2023, 16:18 обновлено 22 мая, 16:18
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Главред рассказывает, как убрать неприятный запах в квартире народными средствами, чтобы фантастический аромат всех восхитил.
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Как убрать неприятный запах в квартире? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Каждый из нас рано или поздно может столкнуться с распространенной проблемой – неприятный запах в доме. Причины могут быть разные: из-за домашних любимцев, канализации или курения кого-то из домочадцев. Довольно часто неприятный запах может существенно влиять на наше самочувствие и настроение. Именно поэтому нужно позаботиться, чтобы в доме всегда была свежесть и приятный аромат. Главред рассказывает, как убрать неприятный запах в квартире народными средствами.

Как изменить запах в квартире: вариант 1

Знали ли вы, что кофейные зерна могут не только приносить наслаждение нашим вкусовым рецепторам, но и нейтрализовать неприятные запахи? Если вам нужно быстро избавиться от неприятного запаха в доме, то можете взять немного кофейных зерен и обжарить их на сковороде. В процессе жарки кофейные зерна выделят свой приятный аромат, который воцарится в вашем доме. А чтобы в доме всегда приятно пахло, то можете взять несколько маленьких посудинок и положить туда кофейные зерна, а потом расставить их по комнатам. Кофейные зерна прекрасно впитывают все неприятные запахи и оставляют после себя непревзойденный аромат. Обратите внимание, что кофейные зерна нужно время от времени заменять новыми.

Что устраняет неприятные запахи в квартире: вариант 2

Если вы любите смаковать цитрусовыми, то спешим рассказать вам об их замечательном свойстве – впитывать неприятные запахи. Лимоны, апельсины и грейпфруты – отличное оружие для борьбы с неприятным запахом. Если вам нужно быстро избавиться от неприятного запаха, то можете положить на сковороду кожуру от цитрусовых и слегка обжарить ее, однако будьте внимательны, чтобы кожура не подгорела. Также вы можете создать ароматическую смесь из цитрусовых. Просто соберите кожуру апельсинов, лимонов или грейпфрутов и нарежьте ее на мелкие кусочки, затем положите в миску или на тарелку. Кожура будет постоянно испускать свежий аромат, а также поглощать неприятные запахи в квартире.

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Как убить неприятный запах в квартире: вариант 3

А известно ли вам, что уксус прекрасно поглощает и нейтрализует неприятные запахи? Он особенно эффективен в борьбе со стойкими запахами, такими как рыба, чеснок, жареные продукты и т. д. Как убрать неприятный запах в квартире с помощью уксуса? Все очень просто. Смешайте уксус и воду в равных пропорциях и перелейте эту смесь в распылитель. Затем распылите разбавленный уксус в тех комнатах, где присутствует неприятный запах. Через некоторое время кисловатый запах уксуса выветрится, а в помещениях будет царить свежесть.

Что нужно сделать, чтобы в квартире был приятный запах: вариант 4

Невероятно, но чайные пакетики можно использовать в качестве натуральных освежителей воздуха в доме. Как это работает? Просто развешайте чайные пакетики в разных частях квартиры, особенно в тех местах, где неприятные запахи наиболее заметны. Чтобы сделать этот натуральный освежитель еще более эффективным, нанесите немного эфирного масла на каждый чайный пакетик, прежде чем повесить его. Вы можете использовать масло лаванды, мяты, эвкалипта и т. д.

Что лучше всего впитывает запахи: вариант 5

Комнатные растения не только украшают наши дома, но и могут оказать благотворное влияние на качество воздуха в помещении. Некоторые из них обладают свойством впитывать неприятные запахи и создавать приятную атмосферу. Например, лаванда обладает восхитительным ароматом, который не только успокаивает, но и помогает впитать неприятные запахи. Еще одно популярное растение, известное своими очищающими свойствами, – алоэ вера. Кроме того, не стоит забывать о таких комнатных растениях, как герань, орхидея и жасмин.

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