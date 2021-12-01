Настало время проводить обязательную вакцинацию: президентка Еврокомиссии выступила с заявлением

В Еврокомиссии заявили о необходимости начать обязательную вакцинацию / Reuters

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн заявила, что пора начать дискуссии о введении в Евросоюзе обязательной COVID-вакцинации.

Она подчеркнула, что в странах ЕС прививки от коронавируса до сих пор не получила треть населения, то есть около 150 миллионов человек. Об этом фон дер Ляйен сказала во время брифинга в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Если посмотреть на цифры, у нас сейчас вакцинировано 77% взрослого населения в ЕС, или 66% всего населения. Это означает, что треть не вакцинированы, около 150 млн человек. Это много", – сказала президент Еврокомиссии.

Она отметила, что не каждый может получить прививку – некоторые не могут ее сделать из-за медицинских противопоказаний, однако большинство не имеют таких противопоказаний.

"И сейчас необходимо начать дискуссию, как мы потенциально можем думать об обязательной вакцинации в ЕС. Это требует дискуссии и совместного подхода", – подчеркнула фон дер Ляєн.

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Читайте такжеВ Украине разрешат делать бустерную дозу вакцины от коронавируса: Ляшко назвал срокиПо ее словам, все желающие смогут получить бустерную дозу, ведь производители вакцин Pfizer и Moderna собираются доставить еще 360 миллионов доз вакцины до конца марта 2022 года.

Попытки защититься от мутирующего коронавируса президентка Еврокомиссии назвала "гонкой со временем". Ссылаясь на слова ученых, она подчеркнула, что полная вакцинация и бустерные дозы дают прочную защиту против COVID-19.

Обязательная вакцинация в Украине

Кабинет министров 22 сентября одобрил запуск обязательной вакцинации от коронавируса в Украине. После этого решения прививку должны были сделать работники учебных заведений, центральных органов власти и их территориальных подразделений, а также сотрудники местных государственных администраций.

С 8 ноября работодатели получили право отстранять от работы лиц, которые не сделали прививка против COVID-19.

Позже Минздрав расширил перечень профессий для обязательной вакцинации. В этот список попали сотрудники сферы управления центральных органов исполнительной власти, центров социальных услуг, а также лица, труд которых задействован на предприятиях критической инфраструктуры. Решение вступает в силу с 9 декабря.

В то же время председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что государство не планирует внедрять общее требование относительно прививок для всего взрослого населения Украины.

В Украине от COVID-19 вакцинирован уже каждый третий, заявили в Минздраве. Темпы вакцинации в последние две недели стремительно растут. Только за ноябрь в Украине сделали более 6,5 млн прививок против коронавируса.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды, 1 декабря 2021 года коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 11 960 жителей страны. Было госпитализировано 3 629 человек, летальных исходов – 557, выздоровели 26 160 человек.