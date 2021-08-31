Насколько тяжелым будет грипп в этом году: эксперт поделилась тревожными фактами

Действительно существует риск того, что мы столкнемся с плохим сезоном гриппа, / УНИАН

После 18 месяцев пандемии и локдаунов, медицинские эксперты предупреждают, что предстоящий зимний сезон может быть особенно опасным в случае возобновления гриппа.

Ученые и врачи предупреждают, что предстоящая зима может быть особенно суровой в свете ограничений на изоляцию.

Сезоны гриппа ухудшаются, когда вирулентные штаммы вируса вводятся в группы с низким иммунитетом или без него, пишет Express.co.uk.

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В то время глава PHE по гриппу доктор Ванесса Салиба заявила, что рекомендации и ограничения общественного здравоохранения, а также высокий уровень вакцинации против гриппа, вероятно, привели к низким уровням циркуляции гриппа в этом сезоне.

Она сказала: "Уменьшение числа случаев гриппа, вероятно, связано с изменениями в нашем поведении, такими как социальное дистанцирование, маскировка лица и мытье рук, а также сокращение числа международных поездок".

Но по мере того, как наше поведение изменилось почти до того, что считалось нормальным до пандемии коронавируса, риск плохого сезона гриппа увеличился.

Мартин Михаэлис, профессор молекулярной медицины Кентского университета, сказал: "Действительно существует риск того, что мы столкнемся с плохим сезоном гриппа, потому что меры COVID-19 могли повлиять на динамику гриппа. Вирусы, циркулирующие среди людей, и наша способность предсказать штаммы вируса гриппа, которые вызовут следующую вспышку. Обычно между вирусами гриппа, циркулирующими из года в год, мало различий. Иногда, однако, берет верх совершенно новый вирус гриппа, против которого у населения есть ограниченный иммунитет или его нет вообще.

Это затем приводит к пандемиям гриппа, таким как испанский грипп (1918-1920), азиатский грипп (1957-1958) и гонконгский грипп (1968-1969)".

Несмотря на то, что новый штамм гриппа, заслуживающий особого внимания, не был обнаружен, все еще существуют значительные риски.

"Обычно за вирусами гриппа, циркулирующими в человеческой популяции, внимательно следят, чтобы предсказать, какие штаммы будут доминировать в следующем зимнем сезоне гриппа", - продолжил профессор Михаэлис.

"Эти прогнозы обычно неплохие, но иногда случаются сюрпризы. Поскольку состав ежегодной прививки от гриппа основан на этих прогнозах, неточности означают, что вакцины не соответствуют циркулирующим вирусам, что обычно приводит к более серьезным вспышкам. В этом контексте низкие уровни заболеваемости гриппом в течение последних 18 месяцев значительно повлияли на нашу способность предсказать, какие вирусы гриппа будут циркулировать следующей зимой. Следовательно, существует повышенный риск того, что прогнозы могут быть не такими точными, как обычно.

"Это создает два основных риска: новые вирусы могут вступить во владение, против которых у населения более низкий иммунитет, и вакцины могут не соответствовать этим вирусам и могут обеспечить ограниченную защиту".

Доктор Ричард Дауд из клиники Флит-стрит советует, что те же меры предосторожности, что и при COVID-19, помогут сдержать грипп.

Доктор Дауд советует: "Те же меры социальной дистанции и гигиены, которые защищают от Covid, также защищают от гриппа. Я думаю, что один важный урок, который нам пригодится в будущем, - это держаться подальше от других людей, когда у вас есть респираторные симптомы".