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Насколько опасно спать с берушами каждую ночь: ученые дали ответ

20 сентября 2021, 13:00

Исследование также показало, что ночной шум связан с дневной сонливостью.

Сон
Если ночью вы слышите шум транспорта, это повышает риск гипертонии, сердечных заболеваний и инсульта. / ua.depositphotos.com

Будь то движение транспорта, проносящееся мимо окон вашей спальни, кричащий ребенок в соседней квартире или ваш партнер, храпящий, как бензопила, беруши могут стать находкой для сна.

Согласно исследованию, проведенному в декабре 2014 года в Sleep Science, шум окружающей среды является основной причиной нарушения сна. Плохой сон связан с повышенным риском ожирения и диабета, высокого кровяного давления, ослабленного иммунитета и сердечно-сосудистых заболеваний. Это также связано с тревогой, депрессией и злоупотреблением психоактивными веществами, пишет Livestrong.com.

Исследование также показало, что ночной шум связан с дневной сонливостью, ухудшением самочувствия, ухудшением когнитивных функций и раздражительностью.

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Если ночью вы слышите шум транспорта, это повышает риск гипертонии, сердечных заболеваний и инсульта. Исследование завершается рекомендацией "избегать любой ценой нарушений сна, вызванных шумом окружающей среды".

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Исследование, проведенное в сентябре 2017 года в Journal of Sleep Research, показало, что беруши положительно влияют на качество сна пациентов в отделении интенсивной терапии.

Но хотя они могут помочь вам уйти в страну грез, могут ли они быть вредны для ваших ушей? Мы проконсультировались со специалистами.

4 ошибки, связанные с затычками для ушей, которые могут повредить ваши уши

Беруши не обязательно вредят вашим ушам, даже если вы носите их каждую ночь. Но если у вас болит ухо после использования беруш, вы, вероятно, делаете одну из следующих ошибок, которые могут поставить под угрозу здоровье вашего уха:

1. Вставлете их слишком глубоко

Боль в ушах могут быть признаком того, что беруши трутся о костную часть слухового прохода.

"Когда что-то касается более глубокой части слухового прохода, это довольно болезненно", - говорит нейротолог Элина Кари, доктор медицинских наук, доцент хирургии в Калифорнийском университете в Сан-Диего. "Беруши предназначены только для первой трети канала".

Чтобы не зайти слишком далеко: "Вы всегда должны иметь возможность схватить беруши двумя пальцами", - говорит доктор Кари.

2. Выбор восковых или силиконовых берушей

Возможно, вам лучше держаться подальше от формуемых берушей для ушей, похожих на замазку.

"Если вы поместите слишком много в слуховой проход, его удаление может быть довольно болезненным", - говорит доктор Кари. "Кроме того, они могут сломаться и застрять внутри".

3. Использование их с ушной серой

Ваш слуховой проход предназначен для естественного выталкивания ушной серы. Но если им мешает затычка для ушей, он не сможет выбросить воск. "На самом деле беруши могут проталкивать воск дальше, что может привести к защемлению", - говорит доктор Кари.

Более того, согласно руководящим принципам клинической практики Американской академии отоларингологии - хирургии головы и шеи, опубликованным в январе 2017 года, беруши могут фактически стимулировать серные железы (которые производят ушную серу), что приводит к чрезмерному выделению воска - процесс, который исследователи окрестили "механическим доением".

Если у вас болит ухо, снижен слух, ощущение заложенности в ушах, шум в ушах (звон в ушах) или головокружение, обратитесь к врачу.

4. Слишком быстро их вынимаете

"Если беруши для ушей плотно прилегают к отверстию ушей, и вы вырываете их очень быстро, не нарушая герметичность, это может привести к микрокровоизлияниям в кровеносных сосудах барабанной перепонки", - говорит доктор Кари. "Это вызовет очень маленькую гематому или синяк, который очень болезненный, и вы можете временно потерять слух".

Обычно с гематомой ничего делать не нужно; со временем она заживет сама по себе. "Хотя это случается довольно редко, в очень тяжелых случаях может возникнуть перфорация барабанной перепонки", - говорит доктор Кари.

Снимая беруши, возьмитесь за один край пальцем и медленно поднимите вверх. "Вы можете услышать, как воздух входит, и как только вы почувствуете это давление, вытащите берушу", - говорит доктор Кари.

4 случая, когда нельзя носить беруши

Послушайте: они могут ухудшить определенные условия. Держитесь подальше, если:

1. У вас гной в ухе

"Молочно-желтые или зеленые выделения являются признаком инфекции, и вам следует проверить их", - говорит доктор Кари. "Беруши могут усугубить инфекцию уха".

2. У вас чешется ухо

Часто причиной зуда в ушах является воспаление.

"Беруши могут усилить зуд у некоторых людей и вызвать инфекцию у людей с хроническим воспалением", - говорит доктор Кари.

3. У вас тиннитус

Обычные беруши вам не подойдут, потому что, когда вы блокируете фоновый шум, звон в ушах усиливается.

"Все, что вы можете услышать, это ваш собственный шум в ушах", - говорит доктор Кари. "Вместо этого попробуйте носить электронные затычки для ушей, которые издают собственный звук, например белый шум".

4. Вам сделали операцию на ухе

По словам доктора Кари, посоветуйтесь со своим ушным хирургом, прежде чем вставлять заглушки.

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