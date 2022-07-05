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Нас ждут четыре ужасных дня: астрологи назвали самые опасные даты в июле 2022

5 июля 2022, 14:41

Неблагоприятных дней во второй месяц лета будет всего четыре. Но в каждый из них есть риск серьезно испортить жизнь и себе, и окружающим, говорит гороскоп 2022.

Самые опасные дни июля 2022
Самые опасные дни июля 2022 - названы даты / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астрологи назвали самые опасные дни в июле 2022. Неблагоприятных дней будет всего четыре - 5, 13, 16 и 28 июля. В эти даты крайне важно быть острожными и не принимать никаких важных решений.

Самый опасный день второго месяца лета - это 5 июля. В этот день произойдут сразу два важных и неприятных события: переход Марса в знак Тельца и переход Меркурия в знак Рака. Оба этих события настроят планеты против нас.

Марс пробудет в Тельце до 19 августа. На протяжении всего времени люди будут проявлять недоверчивость, подозрительность, страх. Гороскоп на июль 2022 говорит, что во многих случаях все эти переживания будут беспочвенными, но нервы они все же подпортят.

Меркурий в Раке опасен тем, что принесет вялость, уныние, физическую и эмоциональную слабость.

Что можно и нельзя делать 5 июля 2022:

  • не стоит начинать любые серьезные и важные дела, новые начинания;
  • опасность за рулем, внимательно следите за дорогой;
  • постарайтесь пребывать в этот день в благоприятной и спокойной обстановке.

Суперлуние 13 июля 2022 — это самый опасный вид полной Луны из всех возможных. Луна максимально приблизится к Земле и будет сильнее влиять на нашу жизнь, удачу и настроение. В этот день мы станем более вялыми, нелюдимыми, замкнутыми. Ждать от кого-то помощи не стоит, ровно как и добрых слов, комплиментов, поддержки. Каждый будет сам за себя.

16 июля — соединение Солнца и Меркурия. Это будет очень опасный день. Лучше не покидать зону комфорта, не отправляться в дальние путешествия, не тратить много денег. Самолюбивые люди с раздутым эго могут потерять всё то, над чем трудились последние пару недель. Астрологи советуют проявить в этот день лишь одну черту характера - скромность. В целом, в течение всего дня нужно стараться следить за эмоциями.

Кроме того, в этот период нужно быть осторожней с принятием важных решений. Лучше всего отложить поездки на дальние расстояния и не совершать важных покупок.

28 июля — день когда Юпитер останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 24 ноября. Это последний самый опасный день июля. Вероятнее всего, что 28 июля мы почувствуем первую волну негатива, выраженную в странном ощущении беспокойства и отсутствии мотивации, желании что-то делать для своего счастья.

В целом, все эти месяцы, пока Юпитер будет ретроградным, может произойти много неприятных событий. Будет затруднено продвижение и реализация планов. Мы можем утратить интуицию, стать жадными и бескомпромиссными, предупредил гороскоп.

Ретро Юпитер может преподнести нам самые важные жизненные уроки, заставит заняться глубоким самоанализом, расти и развиваться как личность.

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