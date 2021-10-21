Нарушают память и могут повредить мозг: ученые выяснили, в чем опасность полуфабрикатов

Полуфабрикаты очень вредны для здоровья / ua.depositphotos.com

Ученые провели новое исследование и выяснили, что опасные вещества, которые содержатся в полуфабрикатах, могут сильно навредить здоровью человека.

Исследование проводилось на лабораторных крысах. Ученые ввели для них меню из полуфабрикатов на четыре недели. В качестве корма им давали продукты с высокой степенью переработки, передает Medicalxpress.

Для опытов использовались продукты, которые уже готовы к употреблению: продукты длительного хранения, картофельные чипсы, замороженные первые и вторые блюда, макаронные изделия, пиццу, мясные деликатесы и другие продукты с содержанием консервантов.

Самое сильное влияние такие продукты оказали на крыс более взрослого и пожилого возраста. У подопытных была обнаружена воспалительная реакция в мозгу, которая сопровождалась поведенческими признаками потери памяти. Однако при добавлении в рацион жирных кислот омега-3, проблем с памятью удалось избежать. У пожилых крыс воспалительный эффект в мозгу был намного ниже. У молодых особей ученые не обнаружили такого пагубного влияния на мозг.

Как отмечают ученые, такие продукты с высокой степенью переработки ранее уже связывали в исследованиях с появлением ожирения и диабета второго типа. И по мнению исследователей, людям в возрасте стоит полностью от них отказаться и добавить в рацион больше продуктов с жирными кислотами омега-3.

"Эти результаты показывают, что употребление обработанных продуктов может вызвать значительный и резкий дефицит памяти, а у стареющего населения быстрое ухудшение памяти с большей вероятностью перерастет в такие заболевания, как болезнь Альцгеймера", - отметили ученые.

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