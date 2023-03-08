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"Народ пойдет против диктаторов": астролог предупредила о "расшатывании" в мире уже скоро

8 марта 2023, 15:31
Может восстать несогласное с диктаторским поведением население.
Астрология, протесты в России
Астролог предупредила о "расшатывании" в мире уже скоро/ ua.depositphotos.com, Instagram

В ближайшие два года в мире могут произойти беспорядки, несогласное с диктаторами население будет восставать против них. В мире в это время будет много противоречий.

Такой прогноз сделала астролог Ольга Медвецкая, о чем она написала на своей странице в Instagram. Она рассказала, что 7 марта планета Сатурн перешла в знак Рыб. Эта планета медленная и находится в каждом знаке по два года. Следовательно она будет оказывать свое влияние в течение следующих двух лет.

По ее словам, обычно считается, что прохождение такой суровой планеты, как Сатурн, знаком Рыб может принести много неприятностей.

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"Такое мнение господствует из-за того, что Сатурн занимал указанное положение, например, в 30-х годах, когда были сталинские репрессии, в 60-х – время брежневских гонений, когда активно применялась карательная психиатрия, а также в 90-х – господство мафии и "новых русских". То есть возможны и малоприятные моменты до 2025 года", – прогнозирует астролог.

Однако она отмечает, что на момент вхождения в знак Рыб Сатурн не имеет напряженных аспектов, что в свою очередь приведет к прямо противоположным последствиям на уровне событий.

"А именно – освобождение политзаключенных и репрессированных, раскаяние фигур мирового значения в совершенных ошибках и грехах, помощь нуждающимся на глобальном законодательном уровне и окончание авторитаризма", – пишет Медвецкая.

В то же время астролог прогнозирует, что в ближайшие два года в мире могут быть беспорядки против диктаторов.

"А также Сатурн – это власть, которая идет антидемократическим путем, и когда такая власть входит в знак милосердия и реструктуризации, происходит своего рода несоответствие, из-за чего сможем в ближайшем будущем увидеть волнения в мире несогласных с диктаторским поведением власти слоев населения, которые считают, что инаковость не только может, но и должна существовать. Из-за этого будет много противоречий в мире в ближайшие два года", – прогнозирует астролог.

Ранее астролог Анна Вергелес предупредила, что самый тяжелый период ждет украинцев с 13 по 22 марта. Это будет самый сложный этап, в который нужно будет соблюдать осторожность в различных сферах, а особенно в информационном поле.

Напомним, ранее астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян спрогнозировал, что самая горячая фаза войны завершится в мае 2023 года. Однако часть территорий Украине удастся освободить раньше, а часть будет оставаться оккупированной еще на протяжении лет.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения не могут быть проверены или доказаны научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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