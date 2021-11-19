Нарколог рассказал, есть ли надежный способ бросить курить/ REUTERS

Конкретного и стопроцентно эффективного способа избавиться от привычки к курению нет. Об этом рассказал психиатр-нарколог Александр Ковтун в комментарии порталу "Москва 24".

"Самый верный способ бросить курить — это делать попытки бросить курить, рано или поздно какая-то из них увенчается успехом. Это так называемый закон перехода количественных изменений в качественные. Он всегда работает", — говорит он.

Ковтун отметил, что все вспомогательные средства в виде одноразовых электронных сигарет или вейпов только растягивают намерение расстаться с плохой привычкой. По его словам, модные девайсы могут быть гораздо вреднее обычных сигарет. А еще эксперт предложил не ходить в места, где потребляется и продается табак, а также не посещать компании, в которых есть курильщики. На первых порах это поможет избежать срыва, подчеркнул медик.

Ковтун не исключает, что в результате отказа от табака у человека может появиться даже депрессия. Как пояснил нарколог, чтобы этого избежать, необходимо постоянно чем-либо занимать себя. В первую очередь ‒ спортом или любимым хобби.

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Напомним, ранее ученые из США закончили исследование связи между курением обычных и электронных сигарет и риском заболеть коронавирусом COVID-19.

Выяснилось ‒ риск заразиться китайским коронавирусом у действующих курильщиков электронных сигарет впятеро выше. У тех, кто курит как и обычные, так и электронные сигареты, такой риск всемеро выше, чем у некурящих.