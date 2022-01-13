Нарколог объяснил, можно ли восстановить печень после праздников / Flickr/ Providence Health Care Vancouver Follow

Употребление алкоголя и большого количества еды во время праздников не проходит бесследно для здоровья. Но есть определенные способы восстановить печень после возлияний, об этом рассказал в комментарии Радио Sputnik известный врач-нарколог Руслан Исаев.

После праздничных застолий печень нуждается в восстановлении, потому что алкоголь — это токсичное вещество для этого органа, отметил медик. Если человек всерьез злоупотребил спиртными напитками, отмечая наступление Нового года, и теперь ощущает тяжелые последствия своей неосторожности, то лучше обратиться за медицинской помощью, считает он.

В случае, если в организм поступило более или менее умеренное количество алкоголя, то достаточно временно отказаться от спиртного и прибегнуть к специальной диете.

"После праздников следует отказаться от спиртного и придерживаться особой диеты. Надо стабильно принимать напитки, которые содержат витамин C (например, свежевыжатые фруктовые соки — Главред). Также надо есть творог, потому что он содержит метионин. Эта аминокислота благотворно влияет на печень", — пояснил Исаев.

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