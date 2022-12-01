Наполнить дом морской свежестью: 7 способов, как увлажнить воздух дома

Есть ряд простых эффективных способов, как увлажнить воздух дома/ ua.depositphotos.com

Зимой воздух в наших домах обычно становится сухим из-за включения отопления, что не может не сказаться на самочувствии. Первые признаки того, что ваш организм страдает из-за пересушенного воздуха – желание постоянно пить воду и ощущение сухости на коже, из-за которого руки сами постоянно тянутся к увлажняющим кремам.

Но зачем бороться с последствиями, если можно бороться с причиной и не доводить дело до дискомфортных для вас условий.

Итак, давайте разбираться, как можно увлажнить воздух в квартире зимой. Главред собрал несколько полезных советов, которые помогут спасти ситуацию.

1. Откройте дверь в ванную

Это помещение не зря считается наиболее влажным во всем жилище. Поэтому, когда вы выходите из душа или ванны, просто оставляйте дверь открытой, чтобы эта влага распространялась жильем и помогала бороться с пересушенным воздухом.

К тому же, это и для самой ванны полезно. Нельзя, чтобы вся влага постоянно оставалась внутри этого помещения – из-за этого там может появиться плесень.

2. Поставьте в комнатах больше растений

Комнатные растения не только очищают воздух и насыщают его кислородом, но и увеличивают уровень влаги. Выбирайте влаголюбивые сорта, которые нужно часто поливать. Например, циперус, спатифилум, традесканцию и т.

3. Поставьте емкости с водой

Можно поставить различные емкости с водой в комнатах, особенно возле батарей. Вода будет испаряться и увлажнять воздух. Если же вы хотите еще и улучшить запах дома, то в эти емкости с водой можете добавить по несколько капель любимого эфирного масла.

4. Воспользуйтесь пульверизатором

В комнатах с сухим воздухом увлажнить его можно с помощью пульверизатора. Наберите чистой воды и просто разбрызгайте ее в помещении. Главное следить, чтобы капли не попадали на текстиль, ведь тогда они могут оставить разводы.

В этом случае вы также можете добавить несколько капель любимого эфирного масла в воду, чтобы улучшить запах дома.

5. Проведите влажную уборку

Если воздух в доме постоянно сухой, старайтесь по возможности чаще проводить влажную уборку. Таким образом дома не только станет чище, но и будет легче дышать.

6. Разложите в комнатах гидрогелевые шарики

Такие шарики можно найти в цветочных магазинах. Они обладают способностью впитывать много воды, а затем она из них медленно испаряется в воздух.

Шарики можно совместить в стеклянных вазах в интересные композиции, или же использовать их вместо почвы для выращивания определенных комнатных растений. Не забывайте регулярно подливать к ним воду.

7. Приобретите увлажнитель воздуха

Можно купить в магазинах небольшой специальный керамический увлажнитель воздуха, который устанавливается на батарею. После установки в него наливают воду, которая под действием тепла будет испаряться. Такой предмет не только увлажнит воздух, но и станет прекрасным украшением для интерьера, ведь есть большое многообразие выбора таких предметов.

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