Наполнить дом морской свежестью: 7 способов, как увлажнить воздух дома

Из-за включения отопления зимой воздух в квартирах и домах пересыхает, и дышать им становится очень трудно. Есть способы, как это исправить.
Зимой воздух в наших домах обычно становится сухим из-за включения отопления, что не может не сказаться на самочувствии. Первые признаки того, что ваш организм страдает из-за пересушенного воздуха – желание постоянно пить воду и ощущение сухости на коже, из-за которого руки сами постоянно тянутся к увлажняющим кремам.
Но зачем бороться с последствиями, если можно бороться с причиной и не доводить дело до дискомфортных для вас условий.
Итак, давайте разбираться, как можно увлажнить воздух в квартире зимой. Главред собрал несколько полезных советов, которые помогут спасти ситуацию.
1. Откройте дверь в ванную
Это помещение не зря считается наиболее влажным во всем жилище. Поэтому, когда вы выходите из душа или ванны, просто оставляйте дверь открытой, чтобы эта влага распространялась жильем и помогала бороться с пересушенным воздухом.
К тому же, это и для самой ванны полезно. Нельзя, чтобы вся влага постоянно оставалась внутри этого помещения – из-за этого там может появиться плесень.
2. Поставьте в комнатах больше растений
Комнатные растения не только очищают воздух и насыщают его кислородом, но и увеличивают уровень влаги. Выбирайте влаголюбивые сорта, которые нужно часто поливать. Например, циперус, спатифилум, традесканцию и т.
3. Поставьте емкости с водой
Можно поставить различные емкости с водой в комнатах, особенно возле батарей. Вода будет испаряться и увлажнять воздух. Если же вы хотите еще и улучшить запах дома, то в эти емкости с водой можете добавить по несколько капель любимого эфирного масла.
4. Воспользуйтесь пульверизатором
В комнатах с сухим воздухом увлажнить его можно с помощью пульверизатора. Наберите чистой воды и просто разбрызгайте ее в помещении. Главное следить, чтобы капли не попадали на текстиль, ведь тогда они могут оставить разводы.
В этом случае вы также можете добавить несколько капель любимого эфирного масла в воду, чтобы улучшить запах дома.
5. Проведите влажную уборку
Если воздух в доме постоянно сухой, старайтесь по возможности чаще проводить влажную уборку. Таким образом дома не только станет чище, но и будет легче дышать.
6. Разложите в комнатах гидрогелевые шарики
Такие шарики можно найти в цветочных магазинах. Они обладают способностью впитывать много воды, а затем она из них медленно испаряется в воздух.
Шарики можно совместить в стеклянных вазах в интересные композиции, или же использовать их вместо почвы для выращивания определенных комнатных растений. Не забывайте регулярно подливать к ним воду.
7. Приобретите увлажнитель воздуха
Можно купить в магазинах небольшой специальный керамический увлажнитель воздуха, который устанавливается на батарею. После установки в него наливают воду, которая под действием тепла будет испаряться. Такой предмет не только увлажнит воздух, но и станет прекрасным украшением для интерьера, ведь есть большое многообразие выбора таких предметов.
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