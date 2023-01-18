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Напиток будет испорчен: почему нельзя заливать кофе кипятком – ответ вас удивит

18 января 2023, 04:30
Испортить вкус кофе может что угодно. Но вы удивитесь, ведь сделать это может даже слишком горячая вода.
кофе
Почему нельзя заливать кофе кипятком / фото ua.depositphotos.com

Для многих кофе стал утренним ритуалом. Такое замечательное ощущение появляется в то время, когда сидишь на кухне или на террасе с красивым видом и пьешь в тишине вкусный кофе, никуда не спеша и наслаждаясь каждым глотком.

В мире уже, наверное, не сосчитать всех видов и вкусов кофе. Каждый производитель и сотрудник кофейни хочет удержать именно у себя клиентов и старается постоянно удивлять посетителей разнообразием.

Но если в заведении мы не задумываемся о том, как именно готовится кофе и полагаемся на профессионализм сотрудников, то дома стоит обращать внимание на процесс приготовления. Ведь если вы сделаете что-то неправильно, то не сможете ощутить настоящий вкус кофе.

Оказывается, что огромную роль играет даже обычная вода, а точнее её температура. Кофе нельзя заливать кипятком (100 градусов), ведь тогда ваш напиток может потерять свой настоящий вкус и аромат.

Эксперты говорят, что самой оптимальной температурой воды для приготовления кофе является 90-95 градусов. Сейчас мы разберемся, почему нельзя заливать кипятком кофе разного вида и как его приготовить правильно.

Почему кофе нельзя заливать кипятком

Если вы пьете растворимый кофе, то стоит учесть, что в его составе присутствуют искусственные компоненты. Слишком горячая вода может усилить их вкус и запах, который чаще всего является не очень приятным.

Производители создают кофе в гранулах. Эта технология позволяет сохранить вкус и аромат. Однако все это пропадет, если кофейные гранулы залить кипятком. Тогда вы точно не получите особенное наслаждение.

Заварной молотый кофе нельзя заливать кипятком, потому что он не раскроет свои вкусовые и ароматические достоинства. Его наоборот нужно заливать холодной водой.

Как правильно готовить растворимый кофе

Если вы хотите выпить кофе и у вас есть только растворимый вид напитка, то лучше придерживаться следующих рекомендаций. Необходимо взять кофе и положить нужное количество в чашку.

К нему сразу лучше добавить одну столовую ложку холодной или немного теплой воды и все хорошенько размешать. Лишь после этого рекомендуется добавлять горячую воду. Такой способ приготовления сделает кофе мягким и вкусным.

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