Напиток богов из желтой бочки: как делали легендарный квас в СССР

Мы погрузимся в прошлое и расскажем вам о том, как приготовить квас, как из бочки, согласно рецепту из СССР.

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Как делали квас в СССР / Фото: скриншот YouTube

Квас в СССР имеет особое место в сердцах многих людей. В те времена он был неотъемлемой частью культуры и повседневной жизни. Квас, приготовленный в бочке, имел особый вкус и аромат, которые трудно забыть.

Мы погрузимся в прошлое и расскажем вам о том, как приготовить квас, как из бочки, согласно рецепту из СССР.

Хлебный квас, как в СССР

Хлебный квас был одним из самых популярных видов кваса в СССР. Для его приготовления требовались простые ингредиенты, такие как черный хлеб, вода и сахар.

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Черный хлеб нарезали на кубики, заливали водой и добавляли сахар. Затем смесь ставили в бочку и оставляли на несколько дней для брожения. Результатом был освежающий и ароматный хлебный квас, который можно было наслаждаться в жаркие летние дни.

Рецепт кваса по ГОСТу

ГОСТ 6082—53 был стандартом для приготовления кваса в СССР. Он включал требования к ингредиентам и технологии производства. По этому стандарту квас готовили из солодового экстракта, воды, сахара и дрожжей.

Процесс брожения и настойки также был регламентирован. Квас, приготовленный по ГОСТ 6082—53, отличался особым качеством и вкусом, который запоминался надолго.

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