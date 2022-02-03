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Нападет ли Россия - Резников оценил вероятность как "низкую"

3 февраля 2022, 13:41
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Министр обороны подчеркивает, что украинская разведка внимательно наблюдает за перемещениями вооруженных сил РФ

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Резников не советует собирать "чемоданчики" / REUTERS

Вероятность значительной эскалации на украинских границах по состоянию на сегодня рассматривается как низкая. Об этом во время брифинга заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По мнению Резникова, угрозы неотвратимого вторжения в Украину нет, следовательно, нет и оснований для паники, испуга, бегства и упаковки чемоданов.

"Украина не планирует осуществлять никаких провокаций"

"По сравнению с пятницей существенных изменений или какого-либо неожиданного факта не произошло… И вдоль границы с Беларусью не наблюдаем формирования ударных группировок. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день рассматривается как низкая. Сейчас мы наблюдаем российские подразделения, которые насчитывают порядка 115 тысяч наземного компонента, учитывая территорию Беларуси и прилегающих районов Российской Федерации, включая временно оккупированные территории ОРДЛО и Крыма", - заявил министр.

Читайте такжеУкраина направила запросы о военной помощи в дружественные страны – РезниковПо информации Минобороны, происходит переброска подразделений на полигоны в Крыму и Воронежской области РФ, а также шесть российских десантных кораблей с Северо-Балтийского флота продолжают осуществлять переход по Средиземному морю и должны зайти в сирийский порт "Тартус".

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"Какие будут дальнейшие изменения, мы увидим. Не исключено, что они могут изменить дальше свой маршрут в сторону Черного моря", - уточнил министр.

Резников подчеркивает, что украинская разведка внимательно наблюдает за перемещениями вооруженных сил РФ, фиксирует все изменения и сравнивает их с данными разведки стран-партнеров.

Кроме того, глава Минобороны отметил, что Украина не планирует осуществлять никаких провокаций в отношении Беларуси и не ожидает никаких провокаций со стороны Беларуси.

"Мы считаем, что между нами не существует никаких оснований для вражды и недружественного недопонимания... Поэтому мы бы хотели, чтобы в Минске нас услышали. И надеемся, что пребывание там российских войск будет носить временный характер и они после учений выйдут с территории Беларуси. Потому что это в интересах независимости и суверенности Республики Беларусь", - пояснил он.

Что происходит на границах с Украиной

Сегодня в СМИ распространилась информация о том, что группировка российских войск возле границ Украины, в том числе в Беларуси, продолжает укрепляться. Это, как утверждает американская корпорация Maxar, следует из сделанных ею в последнюю декаду января спутниковых снимков, на которых запечатлены места сосредоточения российских военных.

19 января журналисты CNN со ссылкой на Министерство обороны сообщили, что Россия завершает концентрацию войск у границ Украины и уже стянула к рубежам более 127 тысяч своих военных сил. В оборонном ведомстве допустили, что россияне могут нанести ракетные удары по стратегически важным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и призвал не паниковать. Он напомнил, что ситуация остается непростой еще с 2014 года. Риск военного вторжения со стороны России не усилился, однако стало больше ажиотажа. Президент заверил, что государство работает над мирным урегулированием конфликта. Однако должна присутствовать и готовность к обороне своей страны.

29 января в России заявили, что войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места базирования.

viber
войска России граница с Россией Алексей Резников
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