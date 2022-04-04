Нападение россии на Украину: что будет со здоровьем украинцев и их детей

Война влияет на здоровье людей не только пулями и бомбами / Фото Reuters

По данным Управления ООН по правам человека, на сегодняшний день в войне в Украине погибло более тысячи мирных жителей, это не считая освобожденных от российских солдат городов, а также тех городов, которые на данный момент оккупированы российскими войсками. Цифра, вероятно, окажется намного выше.

Эти смерти могли произойти напрямую от боевых действий. Но война также влияет на здоровье людей не только пулями и бомбами. Некоторые смерти не связаны с боевыми действиями, а являются результатом более широких последствий конфликта для здоровья населения — последствий, которые сохраняются еще долгое время после окончания войны. Российское вторжение в Украину, несомненно, принесет с собой катастрофические страдания и последствия для здоровья гражданского населения.

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Войны представляют собой сложные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Они ведут к распаду общества, причиняют значительный ущерб и разрушения инфраструктуре, создают угрозу безопасности и оказывают значительное экономическое воздействие. Они также усугубляют довоенные проблемы.

Еще раньше, из-за восьмилетней войны на востоке Украины 3 миллиона человек нуждались в гуманитарной помощи. Женщины, дети, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями, в частности, часто больше всего нуждаются в помощи.

Система здравоохранения терпит крах

Система здравоохранения также страдает из-за ущерба инфраструктуре здравоохранения, такой как больницы и клиники. Это вызывает бегство медицинского персонала, в результате чего системам здравоохранения не хватает кадров, чтобы справиться с растущим потоком пациентов, вызванным войной. Это помимо перебоев в цепочках поставок.

Большинство больниц редко имеют запасы лекарств и расходных материалов более чем на несколько дней из-за нехватки места для хранения и затрат на хранение больших запасов. Эти запасы быстро расходуются, особенно предметы, необходимые для лечения военных ранений, такие как антибиотики, продукты крови и перевязочные материалы. К сожалению, сейчас это происходит во многих больницах, где быстро заканчиваются основные лекарства для онкобольных детей.

Всемирная организация здравоохранения также предупредила, что запасы медицинского кислорода в Украине опасно низки.

В Украине будет чрезвычайно сложно оказывать медицинскую помощь, и будет трудно установить полную степень сбоев в работе системы здравоохранения, тем более что затронуты разрушениями будут и ИТ-системы. Это еще больше усугубляется продолжающимся всплеском COVID.

Повышается риск инфекционных заболеваний / Reuters

Помимо больниц, будут нарушены программы первичной медико-санитарной помощи, скрининга и иммунизации. Это означает, что люди с хроническими заболеваниями, такими как диабет или сердечная недостаточность, могут не получить оптимального лечения — если вообще получить его. Прекращение программ скрининга означает, что упускается из виду или поздно диагностируется рак.

Повышается также риск инфекционных заболеваний, если снабжение чистой водой и функционирующие системы санитарии находятся под угрозой. А срыв программ иммунизации, ведущий к снижению охвата вакцинацией, повышает риск вспышек болезней, таких как корь и полиомиелит. Сирийский конфликт, например, существенно сократил охват вакцинацией против полиомиелита, что привело к вспышке полиомиелита в 2017 году.

Как и в мирное время, войны не одинаково затрагивают все группы населения. Например, женщины особенно уязвимы при бегстве из зон конфликтов из-за разрушения защитных социальных сетей и потери доступа к здравоохранению. Кроме того, украинские женщины стали жертвами сексуального насилия и издевательств со стороны российских солдат.

Войны оставят многих ранеными и инвалидами. Но войны наносят не только физический вред, они также могут иметь серьезные последствия для психического здоровья, начиная от депрессии и тревожных расстройств и заканчивая посттравматическим стрессовым расстройством. Они могут затрагивать как комбатантов, так и некомбатантов, детей и взрослых, оставшихся, а также внутренне перемещенных лиц и беженцев. Войны могут привести к значительной психологической травме, особенно у детей.

Доступ к ресурсам

Война неизбежно ограничивает доступ к чистой воде, пище и санитарии. Это еще больше увеличивает риск заражения инфекционными заболеваниями. Война повышает риск недоедания и заболеваний, связанных с недоеданием. Отсутствие доступа к чистой воде также может увеличить распространенность холеры и других заболеваний, передающихся через воду.

Холера может относительно быстро распространяться среди населения, проживающего в тесноте. Это особенно тревожно, учитывая, что если не лечить холеру, она может убить человека за считанные часы. Люди, вынужденные жить в условиях, где преобладают такие болезни, как холера, имеют более высокие показатели смертности, чем люди, живущие в мирных странах.

Женское здоровье

Воздействие войны на здоровье сильно зависит от пола. В то время как мужчины традиционно чаще погибают или получают ранения в бою, женщины чаще вынуждены сталкиваться с длительными последствиями конфликта для здоровья. Доступ к службам планирования семьи и акушерской помощи становится проблематичным. Считается, что ограниченный доступ к таким услугам существенно влияет на безопасность родов.

Исследования показали, что в период с 1980 по 2008 год половина всех материнских смертей в мире произошла в шести странах: Индии, Нигерии, Пакистане, Афганистане, Эфиопии и Демократической Республике Конго (ДРК), которые были вовлечены в войну.

Женщины также сталкиваются с повышенным риском изнасилования во время насильственных конфликтов, особенно, если войну ведет россия.

Изнасилование и сексуальное насилие часто используются как средство ведения войны. Эти военные преступления наносят женщинам как физические, так и психологические травмы от рук нападавших.

Здоровье детей

Здоровье детей тесно связано со здоровьем матери. Как указывалось выше, война может нанести значительный ущерб здоровью женщины, что может сказаться на здоровье их детей, особенно детей, рожденных во время конфликта.

Дети, рожденные во время конфликта, подвержены более высокому риску низкой массы тела при рождении, что связано с повышенным риском младенческой смертности, ухудшением здоровья в более позднем возрасте и проблемами развития в детстве. Кроме того, программы вакцинации ограничены во время вооруженных конфликтов. Это может значительно увеличить шансы ребенка заразиться тем, что в настоящее время в значительной степени предотвратимо.

В целом дети, рожденные в условиях конфликта, и дети, которые были детьми на момент начала конфликта, подвергаются большему риску множества проблем со здоровьем из-за воздействия войны на здоровье матерей, отсутствия доступа к здравоохранению и тяжелых условий жизни. они сталкиваются.

Душевное здоровье

Наконец, многие исследования показали, что война негативно влияет на психическое здоровье как участников конфликта, так и гражданских лиц. Люди, которые пережили войну, сталкиваются с психологически сложными ситуациями, часто будучи изгнанными из своих домов, сталкиваясь с отсутствием продовольственной безопасности и постоянным страхом смерти и травм, и это лишь некоторые из них. Это неизбежно наносит ущерб психологическому благополучию человека и может усугубить имеющиеся проблемы.