Намазал и смыл: как легко очистить швы между плиткой в домашних условиях

Существует несколько простых и эффективных способов очистить швы между плиткой при помощи подручных средств.

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Как легко очистить швы между плиткой в домашних условиях / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Независимо от того, новая ли у вас плитка или уже долгое время украшает ваш дом, со временем швы между плиткой могут потерять свою первоначальную чистоту и яркость.

Существует несколько простых и эффективных способов очистить швы между плиткой при помощи подручных средств. Мы поделимся с вами четырьмя эффективными методами, которые помогут вернуть ваши швы к их прежнему сиянию.

Уксус и горячая вода: мощная связка для борьбы с загрязнениями

Подготовьте раствор, смешав равные части уксуса и горячей воды в ведре.

Возьмите мягкую щетку или зубную щетку и нанесите приготовленный раствор на швы между плиткой.

Тщательно протрите швы, прилагая небольшое усилие, чтобы удалить загрязнения и пятна.

Промойте швы чистой водой и высушите их с помощью тряпки.

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Паста из соды и перекиси водорода

Это также довольно эффективное средство для белоснежных швов. Для этого вам нужно:

Шаг 1: В небольшой чашке смешайте 3 части соды и 1 часть перекиси водорода до получения густой пасты.

Шаг 2: Нанесите пасту на швы между плиткой, используя зубную щетку или мягкую губку.

Шаг 3: Оставьте пасту на швах на несколько минут, чтобы она смогла справиться с загрязнениями.

Шаг 4: Тщательно протрите швы с помощью щетки или губки, а затем промойте чистой водой и высушите.

Лимонный сок и сода

Выжмите сок одного лимона в миску и добавьте 2 чайные ложки соды. Тщательно перемешайте лимонный сок и соду, чтобы получить пастообразную консистенцию. Нанесите полученную пасту на швы между плиткой с помощью мягкой щетки или губки. Оставьте пасту на швах на несколько минут, чтобы активные компоненты могли проникнуть в загрязнения. С помощью щетки тщательно протрите швы, удаляя пятна и грязь. Промойте швы чистой водой и высушите их с помощью тряпки.

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