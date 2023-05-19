Намазал и смыл: как легко очистить швы между плиткой в домашних условиях

Независимо от того, новая ли у вас плитка или уже долгое время украшает ваш дом, со временем швы между плиткой могут потерять свою первоначальную чистоту и яркость.
Существует несколько простых и эффективных способов очистить швы между плиткой при помощи подручных средств. Мы поделимся с вами четырьмя эффективными методами, которые помогут вернуть ваши швы к их прежнему сиянию.
Уксус и горячая вода: мощная связка для борьбы с загрязнениями
- Подготовьте раствор, смешав равные части уксуса и горячей воды в ведре.
- Возьмите мягкую щетку или зубную щетку и нанесите приготовленный раствор на швы между плиткой.
- Тщательно протрите швы, прилагая небольшое усилие, чтобы удалить загрязнения и пятна.
- Промойте швы чистой водой и высушите их с помощью тряпки.
Паста из соды и перекиси водорода
Это также довольно эффективное средство для белоснежных швов. Для этого вам нужно:
Шаг 1: В небольшой чашке смешайте 3 части соды и 1 часть перекиси водорода до получения густой пасты.
Шаг 2: Нанесите пасту на швы между плиткой, используя зубную щетку или мягкую губку.
Шаг 3: Оставьте пасту на швах на несколько минут, чтобы она смогла справиться с загрязнениями.
Шаг 4: Тщательно протрите швы с помощью щетки или губки, а затем промойте чистой водой и высушите.
Лимонный сок и сода
- Выжмите сок одного лимона в миску и добавьте 2 чайные ложки соды.
- Тщательно перемешайте лимонный сок и соду, чтобы получить пастообразную консистенцию.
- Нанесите полученную пасту на швы между плиткой с помощью мягкой щетки или губки.
- Оставьте пасту на швах на несколько минут, чтобы активные компоненты могли проникнуть в загрязнения.
- С помощью щетки тщательно протрите швы, удаляя пятна и грязь.
- Промойте швы чистой водой и высушите их с помощью тряпки.
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