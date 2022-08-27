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Накроет позитивной энергией: названы 9 самых лучших дней в сентябре 2022

27 августа 2022, 12:08

В первый месяц осени нас ждут сразу девять благоприятных дней - это впервые в 2022 году. Их еще можно назвать днями силы.

Гороскоп
Астрологи назвали лучшие дни сентября 2022 / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Сентябрь 2022 будет богат на дни силы — это дни, в которые будут происходить благоприятные события. В первый месяц осени их будет девять. За весь 2022 год такое происходит впервые.

3 сентября 2022— Меркурий в оппозиции с Юпитером. Это очень гармоничный, позитивный и насыщенный благоприятной энергией день. 3 сентября удачными будут путешествия, общение, торговля, работа, организация каких-либо процессов, поиск вдохновения. Если вы давно хотели найти новую цель в жизни, то лучшего дня не найти.

5 сентября 2022 — день перехода Венеры в Деву. В этом знаке зодиака планета любви и красоты чувствует себя очень хорошо и пробудет там до 28 сентября. Астрологи советуют в этот период заниматься спортом, посещать врачей и в целом уделить внимание здоровью. В понедельник, 5 сентября, Венера будет особенно сильна, поэтому этот осенний день будет максимально продуктивным.

9 сентября — день зеркальной даты. С точки зрения нумерологии, девятка - вестник больших перемен во всех возможных сферах жизни. Жизнь изменится в первую очередь для тех, кто этого очень хочет. В этот день лучше не лениться и не перекладывать ответственность на коллег, друзей и близких. Вы сможете добиться всех поставленных целей. Кроме того, 9 сентября разрешатся все конфликты с друзьями или родственниками.

16 сентября — день противостояния Нептуна и Солнца. Астрологи советуют воспользоваться интуицией для принятия важных решений. День будет наполнен очень сильной творческой энергетикой, поэтому всем, кто занят в креативной сфере, стоит проявлять максимум активности.

18 сентября — день противостояния Меркурия и Юпитера. С 10 числа Меркурий разворачивается в ретроградное движение, но несмотря на то, что планета будет пятиться назад, в этот день нас снова будет ждать очень благоприятное время для смены обстановки, финансовой активности, работы, знакомств, романтики и флирта.

23 сентября — день осеннего равноденствия и переход Меркурия. Это самый благоприятный день месяца. Он будет спокойным и продуктивным. Астрологи советуют трудиться, не покладая рук. Кроме того, в этот же день ретроградный Меркурий вернется в знак Девы, а значит нас накроет еще более сильный поток позитивной энергии.

24 сентября — оппозиция Венеры с Нептуном. Это день силы в прямом смысле этого слова. Венера даст нам огромный заряд физических сил и бодрости. Многим удастся победить болезни и недомогания. В этот день полезно посещать спортзал, много ходить, кататься на велосипеде, посещать бассейн. При желании можно отправляться в дальнюю дорогу.

29 сентября — день перехода Венеры в знак Весов. Планета будет находиться под влиянием этого знака зодиака до 22 октября. Это самое благоприятное положение планеты. Мы станем позитивнее смотреть на мир, появится больше и духовной, и физической силы. В этот день важно двигаться вперед и не бояться трудностей.

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