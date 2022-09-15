Накипь - медленная смерть для техники: как от нее быстро избавиться

Как и чем убрать накипь на технике и посуде / скриншот

Накипь - серьезная проблема, которая рано или поздно "заразит" вашу технику. Если вовремя от нее не избавиться, ты вы рискуете остаться без чайника или стиралки.

Главред собрал рабочие способы, которы помогут очистить популярную технику от накипи.

Как отчистить чайник от накипи

Для чистки чайника вам понадобятся две вещи: уксус и вода. Залейте в чайник стакан воды и полстакана уксуса, доведите до кипения.

Видео дня

После того как чайник закипит, выключите его, но воду с уксусом не выливайте, подождите примерно три минуты.

По прошествии этого времени слейте уксусный раствор и промойте чайник водой.

Также идеально с накипью справляется лимонная кислота: насыпьте ложку порошка в чайник и закипятите в нем воду. После остывания просто протрите стенки чайника любым способом.

Как убрать накипь с эмалированной кастрюли

Если дело касается темного налета на эмалированной кастрюле, то в этом незаменимой станет простая лимонная кислота.

Достаточно залить воды по край и засыпать полпакетика лимонной кислоты (50 грамм), и прокипятить в течение 10-15 минут. Даже если не вся накипь уйдет на глазах, то остатки будут представлять собой разрыхленную грязь, которая смоется моющим средством. Это самый простой вариант, как отбелить кастрюли эмалированные.

Более экстремальный способ – это использование таблеток хлорки или белизны . Ее заливают в кастрюлю примерно на полчаса-час и после выливают в ванную или раковину. В зависимости от того, что из этого больше требует чистки. Эмалированную посуду после тщательно очистить под проточной водой. Через некоторое время хлор окончательно выветрится, и посуда будет вновь сиять.

Как очистить стиралку от накипи лимонной кислотой:

засыпьте в отсек для порошка 100-200 г лимонной кислоты,

установите самый длительный режим стирки при температуре 90-95°C (режим "Хлопок"),

запустите цикл.

Чтобы убрать накипь в стиральных машинах, никогда не используйте лимонный сок. Его концентрация намного меньше, чем у лимонной кислоты, поэтому он не эффективен.

Как почистить стиральную машину лимонной кислотой и хлоркой:

200 г лимонной кислоты поместите в лоток для моющих средств,

1 стакан хлорки залейте непосредственно в барабан машины,

установите режим "Хлопок" и запустите цикл.

Такую процедуру защиты стиральной машины лучше проводить не чаще, чем один раз в 3 месяца, чтобы не допустить разъедание хлором резиновых уплотнителей.

Проветривайте помещение в период работы стиральной машины, поскольку резкий запах пара, который образуется при химическом соединении хлора и известкового налета, может негативно сказаться на вашем самочувствии.

Вам может пригодиться: