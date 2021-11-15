Накануне решающего матча: что нужно сборной Украины для путевки в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу / Reuters

Победа Финляндии над Боснией и Герцеговиной в отборе Чемпионата мира-2022 стала не тем результатом, который хотели увидеть подопечные Александра Петракова. Теперь сборной Украины нужно только побеждать, но и здесь все не просто.

В последнем матче отбора на ЧМ-2022 желто-синим предстоит сыграть против боснийцев, которые после поражения от финнов потеряли шансы занять вторую позицию в таблице. Поэтому футболисты Боснии и Герцеговины не будут иметь мотивации в последнем матче. Это большой плюс для украинцев.

Что нужно Украине для того, чтобы выйти в плей-офф

Команде Петракова нужно только побеждать боснийцев. Но не все зависит от "сине-желтых".

В последнем туре финнов ждет противостояние на своем поле со сборной Франции. Очень жаль, что французы уже решили все вопросы и могут выпустить резервный состав. В любом случае расклады для Украины будут зависеть от результата финнов.

Так, например, если Украина в последнем туре одолеет боснийцев, а финны распишут мировую с французами, то обе сборные будут иметь по 12 очков. Тогда все будет зависеть от дополнительных статистических показателей – разница мячей, забитые и личные встречи. На данный момент разница забитых и пропущенных голов у сборной Украины +1 (9:8). У Финляндии же будет +2 (10:8)

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Турнирное положение перед решающим туром в группе D / Фото: УЕФА

Победители своих групп напрямую гарантируют себе выход в финальную стадию ЧМ-2022.

Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, соревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство

Как итог, на судьбу сборной Украины напрямую повлияет результат матча Финляндия – Франция. Однако в любом случае, сборной Украины во что бы то ни стало нужно добиваться победы в поединке против Боснии и Герцеговины. Кроме того, нужно постараться выиграть с преимуществом в два и более гола.

Где и когда смотреть матч Украина – Босния

Матч отбора на Мундиаль Босния и Герцеговина – Украина состоится в Зенице 16 ноября. Начало поединка – в 21:45.

Встречу в прямом эфире традиционно покажет телеканал "Украина". В сети можно посмотреть матч на платформе Oll.tv (при наличии соответствующей подписки). Прямая трансляция поединка также состоится на телеканале "Футбол 1".

Матч будет обслуживать испанская судейская бригада во главе с топовым Антонио Мигелем Матео Лаосом, который в 2017 году судил проигрышную для нас игру с хорватами в рамках квалификации на ЧМ 2018.

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Напомним, 11 ноября сборная Украины спаслась от поражения в матче с Болгарией перед решающим матчем отбора на ЧМ-2022. Встреча на одесском стадионе "Черноморец" завершилась со счетом 1:1.