Наивкуснейший шашлык в духовке: как приготовить сочное мясо без шампуров

Шашлык в духовке без шампуров готовиться очень просто. Опытные хозяйки поделились лучшим маринадом для мяса.

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Рецепт невероятно вкусного шашлыка в духовке / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

С приходом весны начинается сезон сочных и ароматных шашлыков. Эти невероятные запахи доносятся вокруг каждого озера, из берегов реки, из леса или просто из двора частного дома.

Однако далеко не у всех есть возможность выехать на природу и пожарить шашлыки в приятной компании. Еще обиднее, когда возможность есть, но именно в этот период погода стала плохой и она легко может испортить такой отдых.

Однако это все не повод отказываться от шашлыков. Вы можете сделать их прямо на своей кухне. Вам не понадобиться для этого гриль, мангал или шампура. Все, что вам нужно, находится у вас под рукой.

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Вы можете приготовить шашлык в своей духовке и делается это невероятно просто и быстро. Шашлык в духовке получается мягким, вкусным и очень нежным. Конечно, запаха костра в нем не будет, но разве это станет причиной не готовить его?

Маринад для шашлыка в духовке

Вы можете взять совершенно любое мясо: свинина, курица, баранина, говядина, подойдут даже куриные бердрышки. Если у вас мясо с косточками, то советуем её предварительно убрать.

Вам нужно нарезать мясо средними кусочками. Дальше необходимо добавить в уже порезанное мясо соль, перец, чеснок (можно использовать сухой в качестве приправы), также можно добавить паприку или другие специи по вкусу. Всё это тщательно необходимо перемешать.

К мясу также стоит добавить подсолнечное масло и 1-2 столовых ложки уксуса. Всё снова стоит перемешать. Уксус можно заменить лимонным соком.

Рецепт невероятно вкусного шашлыка в духовке / фото: скриншот из видео

Если у вас есть время оставить мясо промариноваться, то можно обвернуть миску пищевой пленкой и поставить в холодильник. Если этого времени нет, то шашлык можно сразу отправлять в духовку.

Как приготовить шашлык в духовке без шампуров

Если у вас нет железных шампуров или они слишком большие для духовки - не беда. Вы можете использовать обычные деревянные палочки - длинные шпажки.

На них нужно нанизать мясо. Лучше всего использовать глубокий противень. Тогда вы сможете расположить ваши маленькие шашлычки так, что они будут свисать, а не лежать на протвине.

Духовку стоит разогреть до температуры 200-220 градусов. Если вы считаете, что шашлык начнет подгорать, то температуру можно уменьшить до 180 градусов.

Мясо можно отправлять в духовку не накрывая. Однако если вы знаете, что ваши блюда сверху могут подгореть, то лучше накрыть шашлык фольгой на первые 15 минут готовки. Также опытные хозяйки рекомендуют не включать режим конвекции в духовом шкафу.

Рецепт невероятно вкусного шашлыка в духовке / фото: скриншот из видео

Шашлык в духовке готовиться примерно 40-80 минут. Всё зависит от духовки и мяса. Если вы хотите приготовить шашлык из куриного мяса, то он приготовится за 40 минут. Для приготовления свиного шашлыка нужно будет потратить примерно 60-80 минут. В таком случае деревянные шпажки нужно смачивать в воде, чтобы они не сгорели.

Смотрите видео о том, как приготовить шашлык в медовом маринаде:

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