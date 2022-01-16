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Находка для дачника и цветовода: как использовать шелуху от семечек

16 января 2022, 04:17
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Многие уже давно используют ее с пользой!

Как использовать шелуху от семечек / коллаж Главред

Погрызть семечки на досуге любят многие, вот только шелуха от семян подсолнечника, или лузга, как ее еще называют, практически всегда нами безжалостно выбрасывается.

Главред нашел способы, как ее можно применить в хозяйстве.

Как использовать шелуху от семечек

Добавлять в компост. На каждом участке есть ящик или яма, в которую отправляются все органические отходы. Туда же следует добавлять и лузгу. Вместе с остальными составляющими компоста она постепенно перегниет, а после этого полученным удобрением можно удобрять выращиваемые в огороде культуры. Но чтобы процесс разложения проходил быстро, нужно создать благоприятные условия – периодически увлажнять, накрывать, поддерживая тепло.

Разрыхляет почву. Если почва тяжелая, то ее необходимо улучшать. Для этих целей подойдет шелуха семечек - ее можно вносить вместо песка и торфа. Ее добавляют в лунки вместе с азотным удобрением во время посадки растений.

Читайте такжеКак с пользой использовать кожуру от бананов: 3 чудесные способыДренаж для рассады. Небольшое количество отходов от семечек можно использовать в качестве дренажа для рассады. Насыпайте лузгу на дно каждого стаканчика или горшочка.

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Зола. Полученная из лузги подсолнечника зола принесет растениям огромную пользу – помимо того, что она будет активно напитывать почву различными полезными соединениями, такая зола станет еще и надежной защитой от вредителей.

Ранее мы рассказывали, что сажать на рассаду в январе - советы бывалых дачников.

Автор: Сергей Кущ
viber
семечки лайфхак
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