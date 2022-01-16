Находка для дачника и цветовода: как использовать шелуху от семечек

Многие уже давно используют ее с пользой!
Погрызть семечки на досуге любят многие, вот только шелуха от семян подсолнечника, или лузга, как ее еще называют, практически всегда нами безжалостно выбрасывается.
Главред нашел способы, как ее можно применить в хозяйстве.
Как использовать шелуху от семечек
Добавлять в компост. На каждом участке есть ящик или яма, в которую отправляются все органические отходы. Туда же следует добавлять и лузгу. Вместе с остальными составляющими компоста она постепенно перегниет, а после этого полученным удобрением можно удобрять выращиваемые в огороде культуры. Но чтобы процесс разложения проходил быстро, нужно создать благоприятные условия – периодически увлажнять, накрывать, поддерживая тепло.
Разрыхляет почву. Если почва тяжелая, то ее необходимо улучшать. Для этих целей подойдет шелуха семечек - ее можно вносить вместо песка и торфа. Ее добавляют в лунки вместе с азотным удобрением во время посадки растений.
Читайте такжеКак с пользой использовать кожуру от бананов: 3 чудесные способыДренаж для рассады. Небольшое количество отходов от семечек можно использовать в качестве дренажа для рассады. Насыпайте лузгу на дно каждого стаканчика или горшочка.
Зола. Полученная из лузги подсолнечника зола принесет растениям огромную пользу – помимо того, что она будет активно напитывать почву различными полезными соединениями, такая зола станет еще и надежной защитой от вредителей.
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