Находчивые хозяйки не выливают воду после варки пельменей: как ее используют

Что можно сделать с водой, в которой варились пельмени / скриншот

После того как мы варим пельмени остается какой-никакой бульон, которые бывает жалко слить в раковину. Оказывается, некоторые хозяйки уже давно нашли ему применение.

Супы и бульоны

Если у вас пельмени были домашние, то супчик сварить можно, тщательно процедив бульончик и добавив остальные ингредиенты. Или добавить вместо воды при тушении мяса, птицы, соуса.

При варке промышленных пельменей получается очень густая и мутная жижа, которую сразу выливаю - ни вкуса, ни аромата, не говоря уже о визуальном виде такого супа. Все зависит от того, какие пельмени варились и кто их готовил.

И если бульон наваристый и прозрачный, то можно сделать к нему зажарку, к примеру из лука и моркови и сварить легкий супчик.

Собачки скажут "спасибо"

Можно размочить в воде после варки пельменей корм для собачек - кинуть туда корочки хлеба или ненужную мякоть, добавить кашу, можно добавить макароны, и отдать собакам.

Тесто на пирожки

Если вы бережливая хозяйка, то поставьте тесто на этом бульоне (добавьте дрожжей, ложечку сахара, муку, яйцо, растительное масло - столовую ложку), и у вас получится пышное мягкое тесто на пирожки.

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