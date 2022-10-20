Находчивые хозяйки не выливают воду после варки пельменей: как ее используют

Мы узнали, что можно сделать с водой, в которой варились пельмени.
После того как мы варим пельмени остается какой-никакой бульон, которые бывает жалко слить в раковину. Оказывается, некоторые хозяйки уже давно нашли ему применение.
Супы и бульоны
Если у вас пельмени были домашние, то супчик сварить можно, тщательно процедив бульончик и добавив остальные ингредиенты. Или добавить вместо воды при тушении мяса, птицы, соуса.
При варке промышленных пельменей получается очень густая и мутная жижа, которую сразу выливаю - ни вкуса, ни аромата, не говоря уже о визуальном виде такого супа. Все зависит от того, какие пельмени варились и кто их готовил.
И если бульон наваристый и прозрачный, то можно сделать к нему зажарку, к примеру из лука и моркови и сварить легкий супчик.
Собачки скажут "спасибо"
Можно размочить в воде после варки пельменей корм для собачек - кинуть туда корочки хлеба или ненужную мякоть, добавить кашу, можно добавить макароны, и отдать собакам.
Тесто на пирожки
Если вы бережливая хозяйка, то поставьте тесто на этом бульоне (добавьте дрожжей, ложечку сахара, муку, яйцо, растительное масло - столовую ложку), и у вас получится пышное мягкое тесто на пирожки.
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