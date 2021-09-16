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Надвигается самая сильная магнитная буря в сентябре 2021: чем грозит этот метеодур

16 сентября 2021, 06:00

Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2021 обещает неспокойное окончание рабочей недели. Главред узнал, как подготовиться и предельно комфортно пережить это время.

Магнитная буря 17 сентября 2021 как пережить сильнейший удар месяца
Магнитная буря 17 сентября 2021: как пережить сильнейший удар месяца / 1zoom.ru

До конца этой недели нас ожидает самая сильная магнитная буря в сентябре 2021 года, которая потреплет нервы и сосуды всем метеозависимым людям.

На пике магнитная буря 17 сентября 2021 года достигнет четырех баллов – не критический, но довольно неприятный уровень магнитных возмущений. Вероятны проблемы с давлением и концентрацией. Так как во время магнитных бурь наши клетки страдают от недостатка кислорода, то возможны проблемы с дыханием и приступы головокружения.

Как показывает сервис Магнитные бури Гисметео, сила удара начнет нарастать во второй половине пятницы. Своего пика магнитные возмущения достигнут поздно вечером – после 21:00 по Киеву. Поэтому высока вероятность проблем со сном в ночь с пятницы на субботу. Многие будут жаловаться на:

  • бессонницу;
  • плохие, тревожные сны;
  • прерывистый сон.

Из-за этого утром метеозависимые особы проснуться разбитыми и в тревожном расположении духа.

Вечером после работы можно устроить себе неспешную прогулку на свежем воздухе – чтобы сбросить напряжение и насытить клетки кислородом.

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Переедать на ночь не стоит, особенно тяжелой пищи. За пару часов до отправления в постель можно перекусить овощами или нежирным творогом.

Перед сном стоит принять теплую ванну (в воду можно добавить эфирные масла лаванды, мелиссы, герани, сандала, ромашки или валерианы: они помогают снимать нервное напряжение) и выпить успокаивающего чая. От алкоголя и никотина лучше воздержаться.

Следующая магнитная буря ожидается 21 сентября 2021. Но она не должна превысить трех баллов по силе воздействия.

Напомним, ученые изменили норму артериального давления для женщин. Как выяснили исследователи из Smidt Heart Institute в Сидарс-Синай, нормальное артериальное давление у мужчин выше, чем у женщин.

Ранее мы писали про давление: симптомы, причины и лечение. Гипертония обычно развивается в течение нескольких лет.

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