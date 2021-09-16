Надвигается самая сильная магнитная буря в сентябре 2021: чем грозит этот метеодур

Магнитная буря 17 сентября 2021: как пережить сильнейший удар месяца / 1zoom.ru

До конца этой недели нас ожидает самая сильная магнитная буря в сентябре 2021 года, которая потреплет нервы и сосуды всем метеозависимым людям.

На пике магнитная буря 17 сентября 2021 года достигнет четырех баллов – не критический, но довольно неприятный уровень магнитных возмущений. Вероятны проблемы с давлением и концентрацией. Так как во время магнитных бурь наши клетки страдают от недостатка кислорода, то возможны проблемы с дыханием и приступы головокружения.

Как показывает сервис Магнитные бури Гисметео, сила удара начнет нарастать во второй половине пятницы. Своего пика магнитные возмущения достигнут поздно вечером – после 21:00 по Киеву. Поэтому высока вероятность проблем со сном в ночь с пятницы на субботу. Многие будут жаловаться на:

бессонницу;

плохие, тревожные сны;

прерывистый сон.

Из-за этого утром метеозависимые особы проснуться разбитыми и в тревожном расположении духа.

Вечером после работы можно устроить себе неспешную прогулку на свежем воздухе – чтобы сбросить напряжение и насытить клетки кислородом.

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Переедать на ночь не стоит, особенно тяжелой пищи. За пару часов до отправления в постель можно перекусить овощами или нежирным творогом.

Перед сном стоит принять теплую ванну (в воду можно добавить эфирные масла лаванды, мелиссы, герани, сандала, ромашки или валерианы: они помогают снимать нервное напряжение) и выпить успокаивающего чая. От алкоголя и никотина лучше воздержаться.

Следующая магнитная буря ожидается 21 сентября 2021. Но она не должна превысить трех баллов по силе воздействия.

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