Надоедливые мухи и мошкара уйдут навсегда: как самому сделать ловушку для насекомых

Летом даже москитная сетка не спасает нас от навязчивых мух, пытающихся найти доступ к нашим жилым помещениям.

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Как прогнать мух из дома? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Самая неприятная проблема, с которой мы сталкиваемся летом, несомненно, связана с мухами и разнообразными насекомыми, которые наведываются в наши дома. Даже москитная сетка не спасает нас от навязчивых мух, пытающихся найти доступ к нашим жилым помещениям. И тут хозяйки и хозяева начинают искать способы, как прогнать мух из дома навсегда. Об этом пойдет речь далее в нашем материале.

Чтобы своими руками создать эффективное средство, отпугивающее мух, необходимо ознакомиться со свойствами тех растений и природных компонентов, которые мухи не любят.

Эфирные масла. Мухи не переносят запаха многих эфирных масел, таких как лаванда, мята, эвкалипт или чайное дерево. Эфирные масла именно то, что сильно отпугивает мух. Попробуйте смешать несколько капель выбранного эфирного масла с водой и распылите раствор по помещению. Результат не замедлит – мухи очень быстро исчезнут.

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Чеснок. Надоедливые мухи уйдут из вашего дома, если услышат запах чеснока. Все дело в том, что чеснок имеет характерный запах, которого избегают мухи. Просто разложите несколько чесночных головок в местах, где часто появляются мухи, или сделайте раствор из чеснока и воды и распылите его на поверхности.

Цитрусовые. Если вы все еще ищете ответ на вопрос, какие запахи отпугивают мух в доме, то цитрусовые, вероятно, именно то, что вы ищете. Простой и чрезвычайно эффективный метод – разложить кожуру апельсинов, лимонов или грейпфрута на столе и других местах, куда часто наведываются мухи.

Сухая гвоздика. Чтобы быстро избавиться от надоедливых мух, можно использовать несколько бутонов сухой гвоздики. Просто положите их на разогретую сковороду и слегка обжарьте. Через несколько минут ваш дом заполонит аромат гвоздики, который очень не нравится насекомым. Поэтому они быстренько покинут ваш дом.

Теперь вы знаете, чего боятся мухи в квартире. Однако если вы хотите сделать для них ловушку, то предлагаем вам полезный лайфхак. Далее рассказываем, как сделать ловушку для мух в домашних условиях.

Самая эффективная ловушка для мух: как сделать

Если в помещении очень много мух, то можете попробовать еще и сделать хитрую ловушку для мух. Для этого вам понадобится пластиковая бутылка и несколько минут свободного времени.

Ловушка для мух из бутылки делается очень легко и просто. Для начала отрезаем на бутылке горлышко.

Далее берем картонный лист и заворачиваем его конусом. Закрепляем конус скотчем и отрезаем его кончик.

Теперь внутрь пластиковой бутылки кладем приманку. Это должно быть что-то сладкое: кусочек дыни или груши и т. д. Также хорошей приманкой для мух являются дрожжи с сахаром. После этого свернутый конусом бумажный лист помещаем внутрь бутылки.

С помощью такой ловушки мухи будут залетать внутрь, а вылететь обратно не смогут, поскольку отверстие очень узкое.

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