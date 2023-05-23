Надевать чужие очки нельзя: на это есть 3 причины

Надевание чужих очков может привести к негативным последствиям.

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Почему нельзя надевать чужие очки / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мало кто знает, но безобидное на первый взгляд желание попробовать на себе чужие очки может привести к серьезным последствиям для ваших глаз.

Мы расскажем вам о важных причинах, почему нельзя надевать чужие очки.

Разные параметры зрения могут нанести вред

Надевание чужих очков может привести к неприятным последствиям. Каждый человек имеет свои индивидуальные параметры зрения, такие как дальность фокусировки, степень близорукости или дальнозоркости. Использование очков, не предназначенных для ваших глаз, может существенно искажать видение и вызывать дискомфорт.

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Распространение инфекций и бактерий

Чужие очки могут быть носителями различных инфекций и бактерий. Когда вы надеваете их, вы подвергаете свои глаза риску заражения. Инфекции глаз, такие как конъюнктивит или кератит, могут передаваться через контакт с поверхностью очков, которая взаимодействовала с чужими глазами.

Неправильное использование может повредить очки

Очки предназначены для индивидуального использования и правильной посадки на лице. Неправильное использование или надавливание на оправу может привести к их деформации или поломке, что может закончиться дорогостоящим ремонтом или заменой.

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