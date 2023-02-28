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"Начнутся разброд и шатание": астролог предупредил о стрессовом периоде в марте

28 февраля 2023, 22:29
Астролог подчеркнул, что особенно стрессовой будет середина марта. В это время будут нарушаться договоренности и разрываться контракты.
'Начнутся разброд и шатание': астролог предупредил о стрессовом периоде в марте
Астролог предупредил о стрессовом периоде в марте / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

В марте 2023 года Марс, планета деловой активности, будет не в лучшем расположении, поэтому для начала важных бизнес-проектов и открытия компаний месяц не особенно подойдет. Об этом в интервью Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.

Как отметил астролог, особенно стрессовой будет середина марта. В это время будут нарушаться договоренности и разрываться контракты. Сложно будет что-либо планировать, идти по графику, выполнять поставленные задачи. Все будет очень сумбурно. Ситуация будет выходить из-под контроля. Непросто будет собраться и сосредоточиться.

"После 25 марта Марс перейдет в знак Рака, после чего начнутся разброд и шатание. Возникнут новые проблемы, которые потребуют немедленного вмешательства, или же всплывут старые проблемы", - рассказал Росс.

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Впрочем, по словам астролога, к концу месяца появится возможность собраться и начать планировать, поскольку Марс встретится с гармоничным аспектом Сатурна.

"Дело, начатое в конце месяца, будет успешным. Поэтому в последние числа марта можно открыть предприятие, если все стороны, которые задействованы в нем, будут хорошо защищены и будут чувствовать себя настоящей семьей. Хороший период для организации семейного бизнеса", - добавил он.

Напомним, недавно астролог Влад Росс рассказал, что март - не лучшее время для финансовых рисков. Как отметил астролог, особенно опасно рисковать будет в середине марта. Поэтому никакую недвижимость в середине марта покупать не стоит.

Также астролог Влад Росс рассказал, что 23 марта Плутон войдет в знак Водолея, что ознаменует наш переход в новую реальность. Он отметил, что начинается эпоха новейших технологий, киборгов, искусственного интеллекта.

"Последний раз он находился в Водолее ровно 248 лет назад. Теперь же будет оставаться в этом знаке до 19 января 2044 года. Можете себе представить, какие большие глобальные изменения произойдут в мире за это время, какие нововведения и новые технологии появятся к 2044 году. Привычные сейчас айфоны к 40-м годам настолько устареют морально, что будут казаться дисковым телефоном", - сказал Росс.

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