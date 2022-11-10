"Начнут жесткие бои": астролог рассказала, почему оккупанты сбежали из Херсона

Гороскоп для Украины / pixabay

9 ноября российское командование публично заявило об отходе с правого берега Херсонской области и переброске войск на более выгодные позиции. Это привело к массовому недовольству россиян. Сегодня ВСУ начали зачистку оккупированных территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не особо верит в такие действия оккупантов и рассказал, как ВСУ долгие месяцы выбивали войска Путина из Херсонской области.

Так, астролог Яна Эзотеричка заявила, что такие показательные действия Кремля могут навредить Украине.

"Оккупанты приготовили хитрый план по Херсону. Уходят они без боя. Но это может быть ловушка", - сказала она.

По словам астролога, это новый и поворотный момент, который может устроить исторический момент.

"Тут все не так просто. Оккупанты перебрасывают свои силы, на другие территории. Может случится что-то жестокое. Там могут сосредотачиваться силы и у них будет тот результат, который мы не ожидаем", - сказала она.

При этом астролог отметила, что Херсон вернется под контроль Украины.

"Карта Черная Месса выпала на Херсон, это говорит о сговоре. Будьте осторожны", - добавила астролог.

"Я боюсь, что это отвлекающий манёвр, и нашим воинам нужно быть максимально начеку. Толи ещё будет ой ой ой", - написала астролог Анна Ефремова.

Поскольку астрологически практически до конца февраля 2023 у Украины сложная ситуация, добавила она.

"Не смотря на то, что Россия все больше и больше будет ощущать последствия своих злодеяний нам ещё нужно выстоять этот период. Нам не все говорят и не все скажут потом, но обычные люди должны знать, с Херсона точно нужно эвакуироваться. И вы знаете, пусть я лучше ошибусь чем мы пропустим время", - сказала астролог.

Освобождение Херсона - прогноз

Отметим, астролог Влад Росс накануне рассказал Главреду, что уже в ближайшие дни на фронте произойдут важные переломные события, и ситуация изменится в пользу Украины, в частности, намечается "жест доброй воли" россиян относительно Херсона.

Астролог нам сказал, что перелома ситуации можно ожидать после 8 ноября, когда произойдет Лунное затмение.

"Важные события произойдут при вхождении Венеры в зенит гороскопа Украины, а это случится 8 ноября. А через пару дней после этого туда же переместятся Меркурий и Солнце. В связи с этим можно ожидать потрясающих ярких событий 8-13 ноября, которые возвеличат Украину", – отметил Влад Росс.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вывод Россией войск из Херсона

В четверг, 9 ноября, министр обороны оккупантов РФ Сергей Шойгу дал команду о выводе войск с захваченного Херсона и правобережья Херсонской области. Такое решение Москвы он озвучил после того, как командующий войсками России в Украине Суровикин сказал, что захватчики уже не в состоянии обеспечивать группировку, которая там находится.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что войска РФ не уходят из Херсона, а их оттуда выбили силы обороны Украины. Была проведена тяжелая военная работа. По его словам, еще некоторое время на правобережье Херсонщины будут бои.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Киев пока не видит оснований говорить о выходе войск РФ из Херcона.

По его словам, оккупанты стягивают в Херсонскую область дополнительные резервы.

Читайте также: