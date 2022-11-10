УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Начнут жесткие бои": астролог рассказала, почему оккупанты сбежали из Херсона

10 ноября 2022, 17:26

Гороскоп для Украины и какая ситуация в Херсонской области. Астролог назвала опасности.

Война в Украине, гороскоп для Украины,
Гороскоп для Украины / pixabay

9 ноября российское командование публично заявило об отходе с правого берега Херсонской области и переброске войск на более выгодные позиции. Это привело к массовому недовольству россиян. Сегодня ВСУ начали зачистку оккупированных территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не особо верит в такие действия оккупантов и рассказал, как ВСУ долгие месяцы выбивали войска Путина из Херсонской области.

Так, астролог Яна Эзотеричка заявила, что такие показательные действия Кремля могут навредить Украине.

"Оккупанты приготовили хитрый план по Херсону. Уходят они без боя. Но это может быть ловушка", - сказала она.

По словам астролога, это новый и поворотный момент, который может устроить исторический момент.

"Тут все не так просто. Оккупанты перебрасывают свои силы, на другие территории. Может случится что-то жестокое. Там могут сосредотачиваться силы и у них будет тот результат, который мы не ожидаем", - сказала она.

При этом астролог отметила, что Херсон вернется под контроль Украины.

"Карта Черная Месса выпала на Херсон, это говорит о сговоре. Будьте осторожны", - добавила астролог.

"Я боюсь, что это отвлекающий манёвр, и нашим воинам нужно быть максимально начеку. Толи ещё будет ой ой ой", - написала астролог Анна Ефремова.

Поскольку астрологически практически до конца февраля 2023 у Украины сложная ситуация, добавила она.

"Не смотря на то, что Россия все больше и больше будет ощущать последствия своих злодеяний нам ещё нужно выстоять этот период. Нам не все говорят и не все скажут потом, но обычные люди должны знать, с Херсона точно нужно эвакуироваться. И вы знаете, пусть я лучше ошибусь чем мы пропустим время", - сказала астролог.

Освобождение Херсона - прогноз

Отметим, астролог Влад Росс накануне рассказал Главреду, что уже в ближайшие дни на фронте произойдут важные переломные события, и ситуация изменится в пользу Украины, в частности, намечается "жест доброй воли" россиян относительно Херсона.

Астролог нам сказал, что перелома ситуации можно ожидать после 8 ноября, когда произойдет Лунное затмение.

"Важные события произойдут при вхождении Венеры в зенит гороскопа Украины, а это случится 8 ноября. А через пару дней после этого туда же переместятся Меркурий и Солнце. В связи с этим можно ожидать потрясающих ярких событий 8-13 ноября, которые возвеличат Украину", – отметил Влад Росс.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вывод Россией войск из Херсона

В четверг, 9 ноября, министр обороны оккупантов РФ Сергей Шойгу дал команду о выводе войск с захваченного Херсона и правобережья Херсонской области. Такое решение Москвы он озвучил после того, как командующий войсками России в Украине Суровикин сказал, что захватчики уже не в состоянии обеспечивать группировку, которая там находится.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что войска РФ не уходят из Херсона, а их оттуда выбили силы обороны Украины. Была проведена тяжелая военная работа. По его словам, еще некоторое время на правобережье Херсонщины будут бои.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Киев пока не видит оснований говорить о выходе войск РФ из Херcона.

По его словам, оккупанты стягивают в Херсонскую область дополнительные резервы.

Читайте также:

война в Украине новости Херсона астрологический прогноз война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:41

ВСУ освобождают территории на Луганщине: враг пытается контратаковать и несет большие потери

17:39

Гороскоп на завтра 11 ноября: Рыбам улыбнется удача во всем, а Деву ждут конфликты

17:27

Приметы на 11 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечь на целый месяцВидео

17:26

"Начнут жесткие бои": астролог рассказала, почему оккупанты сбежали из ХерсонаВидео

17:23

Быстрое наступление на Херсонщине: ВСУ освободили еще четыре села на югеВидео

Реклама
16:54

"Убегали в женской одежде": эксперт объяснил, почему РФ будет отводить войска из Херсона несколько недельВидео

16:48

Из стиральной машинки воняет канализацией: как быстро избавиться от неприятного запаха

16:47

Ведущие 1+1 и тренеры музыкального проекта задонатили на благотворительную инициативу Голосу країниВидео

16:45

Со здоровьем у диктатора явные проблемы: нездоровый Путин решил "залечь на дно"Видео

16:37

Как заставить мужчину работать и зарабатывать больше: 4 секретные фразы

16:33

Выход РФ из Херсона и сигналы от КНР с Индией бьют по Путину, но cдаться он не готов – BloombergВидео

16:19

Какие 5 вещей нужно успеть сделать до Нового года 2023, чтобы привлечь деньги и удачу на весь годВидео

16:15

РФ под давлением, отступление оккупантов из Херсона станет еще одной победой Украины – генсек НАТОВидео

16:03

В России похоронили 26-летнего оккупанта, тело которого россияне везли домой целый месяц

15:56

"Поезд ушел": Дженнифер Энистон впервые рассказала о безуспешных попытках забеременеть

15:44

У Шойгу говорят, что отступают от Херсона: пропагандист Конашенков показал картуВидео

15:30

Императорский салат на Новый год 2023: новый рецепт известного блюдаВидео

15:25

"Шанс выпадает раз на 1000 лет": союз Украины и Польши будет влиять на всю Европу - АрестовичВидео

15:23

"Делают так, как им говорят": украинская актриса рассказала, почему Паперная и Безрук остаются в РФ

15:20

Осталось 15 км до Херсона: ВСУ освободили еще два села и подходят к оккупированному областному центруВидео

Реклама
15:00

"Мы их остановили": Зеленский заявил, что Россия понесла в десять раз больше потерь, чем УкраинаВидео

14:55

Подразделения ВСУ получили комплекты зимней амуниции при содействии Favbet Foundation

14:55

Все снова закончится российским нападением: эксперт пояснил невозможность переговоров Украины и РФВидео

14:54

Ракеты ATACMS с дальностью 257 км могут быть уже в Украине: Байден намекнул на поставкиВидео

14:47

ВСУ продвигаются на Херсонщине: враг перемещает силы, часть войск еще на правобережье – ОК ЮгВидео

14:27

"Вовчик плачет где-то": Надя Дорофеева показала горячие поцелуи с Мишей КацуринымВидео

14:25

Проблемы с органами: названа причина ухудшения состояния Баскова

14:17

Что будет после освобождения Херсона: аналитик рассказал о возможных изменениях на фронтеВидео

14:03

Горбач рассказал, может ли Запад угрозами принудить Украину к переговорам с РФВидео

13:57

Пробили дно: у Лукашенко признали "нацистским" лозунг "Жыве Беларусь!"Видео

13:45

На Херсонском направлении ВСУ освободили 41 населенный пункт - Залужный

13:44

Почему воду после варки овощей на салат Оливье выливать нельзя: 3 способа, которые не знали хозяйкиВидео

13:42

Леся Никитюк станет героиней "Холостячки"

13:40

Контрнаступление ВСУ в Херсоне: Зеленский заявил, что военные шаги будут выполняться в тишинеВидео

13:27

Политический аналитик пояснил, чего хотят добиться враги переговорами с УкраинойВидео

13:21

Учился в Харькове и служил в ВСУ: в Украине ликвидировали предателя из Донецкой области

13:18

"Результат наших активных действий": Генштаб отреагировал на возможный выход оккупантов из ХерсонаВидео

12:46

И перед гостями не стыдно: как убрать мочевой камень в унитазеВидео

12:43

"Если дать людоеду перекусить - придет за добавкой": Киеву нельзя проводить переговоры - астрологВидео

12:18

Жизнь без России: эксперт назвал регионы, которые могут отделиться от РФВидео

Реклама
12:15

Горбач: Выход России из Херсона - колоссальная ошибка Кремля, это открывает Украине путь на КрымВидео

12:05

Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото неизлечимо больного отцаВидео

12:04

"Будет хорошим президентом": жена Арестовича рассказала об амбициях мужа

11:56

"Жизнь продолжается": Светлана Тарабарова беременна в третий раз

11:40

Зеленского просят вмешаться в ситуацию вокруг "Укрнафты" - вооруженные лица находятся в офисе

11:40

Гороскоп на неделю 14-20 ноября: Близнецам – ссоры, Львам – любовь, а Козерогам – неприятности

11:30

"Мастера обмана и маскировки": экс-командующий армией Британии предупредил о подлости РФ в ХерсонеВидео

11:26

Масленица 2023: история праздника, традиции, меню и приметы

11:21

В России скончался популярный молодой актер Андрей Стоянов

11:16

"Пока хватает людей, которые уже мобилизованы": в Минобороны рассказали, будет ли новая волнаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять