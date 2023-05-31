Начнут полномасштабный прорыв: астролог назвал самый лучший день на фронте в июне

Что принесет полнолуние в июне каждому и каких изменений ждать на фронте, рассказал астролог Влад Росс.

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Гороскоп для Украины на июнь 2023 / Коллаж Главред, фото pixabay, Главред

Астролог Влад Росс в эксклюзивном прогнозе для Главреда рассказал, что ждет украинцев в июне.

По его прогнозу, полнолуние 4 июня принесет немало изменений.

"Полнолуние произойдет 4 июня в 6:42 по киевскому времени, оно будет в знаке Стрельца. Ось Близнецы – Стрелец связана с новыми знаниями, развитием интеллекта, общением и поездками. Полная Луна в знаке Стрельца сделает эти темы ярче. Также она укажет, на что именно каждому из нас необходимо обратить внимание в ближайшее время, что нужно доделать, с какими задачами разобраться. Перед полнолунием в королевском, 7-ом, градусе Льва, сложится наиболее благоприятное время для украинской армии, чтобы начать полномасштабный прорыв на фронте, оттесняя врага. Потому в ночь на 1 июня я бы рекомендовал начать активное наступление", - заявил астролог Главреду.

Полнолуние – это не начало чего-то нового, а кульминация определенных событий в жизни, отмечает Росс.

"Потому вблизи 4 июня благоприятно окончательно определиться с поездками, а нашим генералам – с направлениями наступления ВСУ, то есть решить, на каких участках фронта добиваться прорыва", - добавил Росс.

Чего ожидать от Полнолуния в июне 2023

"Полнолуние в аспекте к Сатурну намекает на то, что в первой декаде июня важно проявлять дисциплину, стойкость, сохранять свой внутренний стержень и не сбиваться с пути к намеченной цели, даже если хочется все бросить и сдаться", - отметил астролог.

Вблизи полнолуния, 5 июня, следует быть осторожнее – могут появиться страхи и тревоги, которые до того мирно спали.

"Особенно это актуально для россиян, которые живут в приграничных с Украиной областях. Поэтому в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях может быть введено военное положение. Когда Путин начинал "СВО", он даже не догадывался, что война перейдет на территорию России, а случиться это может как раз в июне", - добавил он.

Смотрите виде о том, какой гороскоп составил на июнь 2023 астролог Влад Росс:

Ранее астролог Влад Росс рассказал, кому в июне 2023 года повезет с деньгами. Также он назвал неудачные дни для инвестиций и рискованных финансовых операций.

Кроме этого раньше Росс назвал благоприятные дни для поездок в первый месяц лета. В июне будет несколько неблагоприятных дней для поездок из-за того, что Меркурий и Марс будут напряженными.

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