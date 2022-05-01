Начнется эскалация и новая атака РФ: астролог назвала месяц и самый опасный период войны в Украине

Гороскоп для Украины / pixabay

Каждый украинец мечтает о скорейшем завершении войны и вернуться домой. Астролог Ольга Медвецкая предупредила о периоде эскалации войны России против Украины.

По ее словам, эскалация возможна в конце июля – начале августа.

"В связи с ретроградным Плутоном – планетой трансформации, кризиса, разрушения – произойдет локализация боевых действий. Движение Плутона продлится до ноября текущего года", - говорит астролог в гороскопе для Украины.

Астролог говорит, что изгнание оккупантов с украинской земли может затянуться дольше, чем многие надеются.

Также она рассказала, что, возможно, в первой половине мая будет применено химическое оружие против Украины, а дальше произойдет обострение ситуации и сильное напряжение.

"Период обострения ситуации, эскалации очень вероятен в конце июля - начале августа. Будем надеяться, что планеты своим напряжением в тот период спровоцируют просто много ссор между людьми, а не вот это все. Однако риск чего-то масштабного и агрессивного немал", - резюмировала астролог.

Читайте также"Самый тяжелый период прошел": астролог составил гороскоп для Украины на май и рассказал о победе

Читайте также: