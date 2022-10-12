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Начинается кровавый период: Украину ждут массовые разрушения и бедствия - гороскоп

12 октября 2022, 16:43

Октябрь месяц очень сложный для Украины и стоит ожидать тяжелых событий.

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Гороскоп для украины / facebook.com/GeneralStaff.ua, pixabay

Массовая ракетная атака войск России была запланирована специально. Как говорит астролог Яна Эзотеричка, президент России Владимир Путин пытается склонить руководство Украины к переговорам.

"Ракетная агония Путина продолжится. Выпадает карта 4 Мечей - это говорит о том, что Путина ждет смерть. Вокруг него стая волков, они на него набрасываются. Сейчас идет замес у верхушки. Они борются за власть", - говорит астролог.

Из-за ракетных атак, которые устроила Россия, Украину ждет большая помощь.

"Оккупанты хотят склонить нашу власть к переговорам. Пытаются и власть других стран склонить к переговорам. Они хотят завершить войну, чтобы потом манипулировать", - говорит астролог в своем прогнозе.

Астролог отмечает, что в октябре Украину ждет кровавый период.

"В Украине очень сложная ситуация. Идут массовые разрушения. Переговоров никаких не будет. РФ хочет закончить войну до ноября месяца, но Украина на их переговоры не пойдет", - отмечает астролог.

Также в своем прогнозе астролог предупредила о возможной эскалации в войне.

"Если до Нового года не получится завершить войну, то может начаться реальная эскалация в войне. Россия начнет искать в себе союзников, Украина тоже", - добавила астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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