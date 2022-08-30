Битва за Херсон и перспективы окончания войны: чат с генерал-лейтенантом Игорем Романенко

1 сентября, в 10.00, на сайте Главред состоится чат с военным экспертом, генерал-лейтенантом запаса, кандидатом военных наук, доктором технических наук, экс-заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорем Романенко.

В ходе чата гость Главреда расскажет о важности и перспективах битвы за Херсон, поделится прогнозами о том, когда и чем может закончиться война, вернется ли Крым под контроль Украины, и может ли война перенестись на территорию России.

Уважаемые читатели, пообщаться с Игорем Романенко и задать ему все интересующие вас вопросы вы можете, перейдя по ссылке. Присылать вопросы вы можете заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.