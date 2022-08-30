УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Битва за Херсон и перспективы окончания войны: чат с генерал-лейтенантом Игорем Романенко

30 августа 2022, 11:43

Чат в Главреде

Игорь Романенко

1 сентября, в 10.00, на сайте Главред состоится чат с военным экспертом, генерал-лейтенантом запаса, кандидатом военных наук, доктором технических наук, экс-заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорем Романенко.
В ходе чата гость Главреда расскажет о важности и перспективах битвы за Херсон, поделится прогнозами о том, когда и чем может закончиться война, вернется ли Крым под контроль Украины, и может ли война перенестись на территорию России.
Уважаемые читатели, пообщаться с Игорем Романенко и задать ему все интересующие вас вопросы вы можете, перейдя по ссылке. Присылать вопросы вы можете заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

война в Украине ВСУ Владимир Путин война на Донбассе ВС РФ Игорь Романенко чат Главреда деоккупация Крыма война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:22

Скандал вокруг налоговой Львовской области: в Минфине ждут объяснения налоговиков

12:03

Путин на грани срыва: к нему примчалась бригада скорой помощи

11:51

ВСУ уничтожили расчет Града войск РФ на Херсонщине: часть оккупантов бежала с поля бояВидео

11:44

РФ ударила из артиллерии по центру Харькова: 5 человек погибли, 7 - раненыВидео

11:43

Битва за Херсон и перспективы окончания войны: чат с генерал-лейтенантом Игорем Романенко

Реклама
11:28

Бывший муж запроданки Лорак выгулял новую возлюбленную по центру КиеваВидео

11:07

Маникюр осень 2022: 5 самых модных вариантов, которые растопят даже самое холодное сердцеФото

11:01

В Херсоне партизаны подорвали авто "начальника ГИБДД" майора Снешина - СМИВидео

11:00

Если Украина вернет Крым военным путем, Путина в Кремле может заменить сын его соратника – ЖдановВидео

10:56

Страдающая от хронической боли Тышкевич решилась на экстремальное лечение

10:14

Ворвались с оружием, заблокировали доступ в бомбоубежище: СБУ по ошибке пожаловала с обысками на фабрику "Юнайтед Табако"

10:12

Как Украине победить Россию за 6-12 месяцев: генерал США назвал условияВидео

10:00

Миссия МАГАТЭ уже в Украине: оккупанты согласились пустить экспертов на ЗАЭСВидео

09:48

ВСУ получили новое преимущество над войсками России в Херсонской области - разведка БританииВидео

09:34

С 1 сентября! – поздравления, картинки и милые открытки к празднику знаний

09:07

Не учите меня, как родину любитьмнение

09:06

Гороскоп на сегодня, 30 августа 2022: Девам – разрыв, Скорпионам – разочарование, Рыбам – деньгиВидео

09:05

ПВО России не справляется с ситуацией в Крыму, поэтому Москва выводит свою авиацию – ЖдановВидео

08:59

Два мощных взрыва в Мелитополе: партизаны взорвали гостиницу с ФСБшниками - СМИ

08:09

ВСУ на Херсонщине прорвали линию фронта на нескольких участках и развивают наступление – АрестовичВидео

Реклама
08:00

Армия Украины вернет Крым с Донбассом и зайдет в Россию еще при Путине – Жданов

07:48

"Ненавидим Россию!": в Сеуле россиянке отказались продать товар, она устроила истерику в Сети

07:11

Начался "фейерверк" и поднялся столб дыма: ВСУ ударили по Антоновскому мосту в ХерсонеВидео

06:41

ВСУ накрыли огнем позиции оккупантов на Юге: уничтожены 82 захватчика и очень много техники врагаВидео

06:24

Лукашенко договорился до самоликвидациимнение

06:00

Отопительный сезон легким не будет: к чему готовиться украинцам

05:05

Гороскоп на сентябрь 2022 для Овнов: что принесет первый месяц осениВидео

04:41

Здоровая тарелка ребенка: Клопотенко поведал, что должно входить в рацион чада

04:10

В Украине курс доллара может сильно "взлететь": эксперты дали тревожный прогноз на осеньВидео

03:40

Накроют ливни и будет греметь: синоптики рассказали, какой будет погода в последний летний деньВидео

03:22

Невозможно вкусные маринованные грибы: удивительно простой рецептВидео

02:45

Будет чистым без стирки: 3 способа освежить постельное белье без лишних усилий

02:03

"А почему ноги тоньше рук?": Волочкову покоробило на солнце

01:35

Военный эксперт на примере показал, зачем ВСУ дальнобойные ракеты ATACMSВидео

01:04

Привлекут удачу магнитом: 4 знака зодиака ждет невероятная осень 2022Видео

00:51

Приметы на 30 августа: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы не попасть в беду на МиронаВидео

29 августа, понедельник
23:55

Олег Жданов рассказал, как Украине завершить войну не за годы, а за месяцыВидео

23:40

Какая польза от соленых помидор: зачем нужно запастись ими побольше

23:28

Как контрнаступление ВСУ повлияло на боеспособность россиян: ответ Белого домаВидео

23:07

Зеленский припугнул врагов: ВСУ будут вас гнать до самой границы, уезжайте самиВидео

Реклама
22:46

Приметы на 31 августа: какие 2 вещи нужно сделать в последний день лета, чтобы привлечь удачуВидео

22:17

Не налазит на голову: жена мужчины, которого задержали в Киеве за наркотики, клянчит деньги на залог

22:08

Масштабное наступление на юге: ВСУ отбили сразу 4 села - CNNВидео

21:38

Мэр Николаева показал наполнение ракеты, которой обстреливали центр городаВидео

21:38

Сделайте генеральную уборку своей жизни: 10 вещей, которые стоит выбросить из дома очень быстроВидео

21:26

Неудачная пластика: муж Королевой напугал внешним видом

21:12

Наступление на юге: в ВСУ рассказали, что помогло прорвать оборону оккупантовВидео

20:55

Европа не тихая гавань: Зеленский призвал не позволить россиянам пережидать войну в ЕСВидео

20:55

Радоваться еще рано: Жданов прокомментировал контрнаступление ВСУ на ХерсонщинеВидео

20:46

"Великую державность РФ нужно забыть": Зеленский сравнил Россию с ненасытным аллигаторомВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять