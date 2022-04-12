Война в Украине – когда наступит мир: чат с Андреем Илларионовым

Андрей Илларионов / УНИАН

14 июня, в 19.00, на сайте Главред состоится чат с экономистом, старшим научным сотрудником Центра политики безопасности в Вашингтоне, президентом Института экономического анализа Андреем Илларионовым.

В ходе чата с Андреем Илларионовым вы сможете обсудить, когда и чем может закончиться война в Украине, какими будут ее последствия для России, а также как эта война изменит мир.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем Главреда и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя поссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.