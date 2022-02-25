Нацбанк запретил проведение валютных операций с российским и белорусским рублями

Обмен валют / Фото Reuters

Национальный банк Украины запретил проведение операций с российскими и белорусскими рублями.

Как сообщается на сайте НБУ, в постановление от 24 февраля 2022 года "О работе банковской системы в период введения военного положения" были внесены изменения, которые запрещают проведение валютных операций с российской и белорусской валютой.

В Набцанке запретили уполномоченным учреждениям совершать любые валютные операции:

с использованием российских рублей и белорусских рублей;

участником которых является юридическое или физическое лицо, имеющее местонахождение в Российской Федерации или в Республике Беларусь;

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для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение в Российской Федерации или в Республике Беларусь.

Ранее стало известно, что около 4:22 пятницы в Киеве раздались несколько взрывов в разных районах Киева - в Печерском и Голосеевском районах столицы, на Позняках, в районе Троещины.

Как сообщал Главред, через Чернобыльскую зону на Киев идут танки, чтобы их останосить украинские военные подорвали мост у пгт Иванков.

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