УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Нацбанк приготовил украинцам "новогодний подарок": появятся новые монеты

24 декабря 2021, 22:17

Речь идет о двух наборах из четырех серебряных памятных монет каждый в футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке и в деревянном футляре

Нацбанк
Нацбанк выпустит новые монеты / УНИАН

К новому году в Украине появятся новые уникальные монеты, которые посвящены истории казачества - специальные наборы Казацкие клейноды.

Как пишет пресс-служба НБУ, ввести в оборот монеты намерены уже 30 декабря.

Речь идет о двух наборах из четырех серебряных памятных монет каждый в футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке и в деревянном футляре - номиналом по 40 гривен.

Как выглядят новые монеты

В первом и втором наборах на аверсе монет изображены:

  • наверху: малый Государственный Герб Украины, под которым надпись Украина;
  • на трех монетах слева: обозначение номинала - 10/гривен (на правой монете - справа);
  • внизу: год чеканки, масса каждой монеты в чистоте, обозначения металла и его пробы 2021/31,1/Ag 999 и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ;
  • в центре каждой монеты изображены сборные композиции: Казака Мамая - как символ, хранящий историческую память народа и утверждающий идеал мирного стража своей земли (на верхней монете), казацкие клейноды и другие артефакты, символизирующие периоды казацкой эпохи, обогащающие исторический фон и формирующие всеобщую атмосферу эпохи.

На реверсе монет изображены гетманские печати (элемент украшения - локальная позолота): один из главных казацких клейнодов гетманов Григория Лободы, Богдана Хмельницкого, Петра Дорошенко и Ивана Скоропадского.

Реклама

"Печати датируются XVI-XVIII веками и ассоциируются с разными этапами казацкой истории; размещены надписи: Казацкие (наверху) Клейноды (внизу) и вокруг печатей соответствующие названия каждой", - говорится в описании.

Тираж монет

  • в наборе в футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке - составит 1900 штук;
  • в наборе в деревянном футляре - только 100 штук.

Масса драгоценного металла в чистоте: 124.4 г. Категория качества чеканки: специальный анциркулейтед. Гурт: гладкий. Номинал: 40 гривен. Материал: серебро.

Ранее мы писали о том, что Национальный банк Украины изменит дизайн монет в 1 и 2 гривни. Такое решение было принято из-за массовых жалоб украинцев на невозможность их различить.

Читайте также:

viber
НБУ монетизация
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на январь 2022 года обещает Близнецам несметное богатство и бурный романГороскоп на январь 2022 года обещает Близнецам несметное богатство и бурный роман Поменяется все - имидж, место жительства, возлюбленный: гороскоп на январь 2022 года для ТельцовПоменяется все - имидж, место жительства, возлюбленный: гороскоп на январь 2022 года для Тельцов Не стоит и начинать: названы самые несовместимые пары по знаку ЗодиакаНе стоит и начинать: названы самые несовместимые пары по знаку Зодиака Лунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраскиЛунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраски Легендарный салат Цезарь на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимымЛегендарный салат Цезарь на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимым
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
22:30

Путин продолжает стягивать войска: обнародована свежая карта Минобороны Украины

22:21

В СИЗО Луцка загадочно умерла женщина

22:17

Нацбанк приготовил украинцам "новогодний подарок": появятся новые монеты

21:58

Самые удачные новогодние прически 2022 по знакам зодиака

21:42

Умер известный советский актер

Реклама
21:42

Граница Украине и вывод войск с ОРДЛО: Ермак сказал, что в "формуле Штайнмайера" нет ничего плохогоВидео

20:56

Онколог-"морж" спас девочку, провалившуюся под лед в КропивницкомВидео

20:37

Удивительные случайности, денежная удача и успех в делах: названы самые счастливые дни января 2022

20:28

Жуткая находка в Одессе: дети наткнулись на труп девочки

19:58

Сотни БТРов, самоходной артиллерии, танков и средств ПВО: Россия усиливает войска у границ УкраиныВидео

19:55

Кто создал Россию и СССР: Арестович откровенно ответил на слова Путина

19:40

Скромное обаяние неореализма: рецензия на фильм "Матрица:Воскрешение"

19:36

Приметы на 25 декабря: что нельзя делать в Спиридонов день и как не попасть в бедуВидео

19:31

Почему Путин не дает гарантию, что не нападет на Украинумнение

19:26

Женщины в армии: в каких странах мира мобилизация является всеобщейВидео

19:18

Кровавая авария в Харькове: подростка на Infiniti будут судить по двум статьямВидео

19:12

Самое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минутыВидео

19:10

Потери 2021: украинские и зарубежные звезды, которых не стало в этом году

19:07

Гороскоп на завтра 25 декабря 2021: Весам – опасность, Стрельцам – большой куш, Козерогам – счастливый шансВидео

18:52

На Черниговщине заведующий хирургическим отделением сбил человека и сбежалВидео

Реклама
18:31

Диалог о планах Украины по Донбассу: у Зеленского объявили о переговорах Киева с КремлемВидео

18:23

"С угрозами требуют трудовую": директор больницы Николаева просит о помощи

18:07

Китайский гороскоп 2022: необычайная удача, исполнение желаний, счастье в любви и деньгах в год ТиграВидео

17:52

С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах

17:38

В Чехии умерла молодая заробитчанка, для лечения которой деньги собирали всем городомВидео

17:28

На украинцев "повесят" налог на Google: посылки с eBay дорожаютВидео

17:03

Снежные дни без сильных морозов: синоптик рассказала, какой погоды ждать на Новый год

16:49

Бустерная доза вакцины продлит действие COVID-сертификата – КузинВидео

16:36

Украина готова к выполнению Минских соглашений, а Зеленский к встрече с Путиным - ЕрмакВидео

16:26

Зеленский созывает новое заседание СНБО: названа датаВидео

16:18

Псевдоактивисты паразитируют на теме вырубки лесов в собственных целях - экоаудиторВидео

16:16

Резкий скачок цен: Шмыгаль заговорил о социальной наценке на хлебВидео

16:14

"Я скучала": Тина Кароль вернулась на Голос країни-12

16:12

5098 км государственных дорог и 250 искусственных сооружений – "Большая стройка" перевыполнила план 2021 года

16:05

Одни теперь требования к мужчинам и женщинам: Арестович высказался о воинском учете украинокВидео

15:51

Незаконная рубка лесов является сверхприбыльным бизнесом – эксперты

15:40

В Польше хотят отгородиться от Украины защитной "стеной": в чем причина

15:27

Усиление карантина в конце января и угроза штамма Омикрон: в Минздраве предупредили украинцевВидео

15:24

Лунный календарь на январь 2022: лучшие дни месяца

15:18

Нардеп Евгений Шевченко "придумал" дело СБУ о государственной измене – эксперт

Реклама
15:10

Печерский суд Киева согласился задержать Порошенко - СМИВидео

14:59

Министр культуры Украины направит официальную жалобу Netflix за оскорбление украинок

14:59

"Вам нравится Путин": на канале Рада ведущий поссорился с соратником МедведчукаВидео

14:49

Мисак Хидирян о будущем A.G.R. Group на IPO: "Репутация - моя самая большая ценность" новости компании

14:45

В ФСБ задержанного российского военного назвали "завербованным Украиной"

14:43

На Черниговщине отец убил годовалую дочь и хотел забрать жизнь сына, переломав ему конечности

14:42

Шантаж Газпрома из-за СП-2 и ПХГ на минимуме: Европа стремительно опустошает газовые хранилищаВидео

14:19

Влюбленный Дмитрий Дикусар рассказал о своей новой избранницеВидео

14:12

На Буковине из-за вспышки опасного вируса всю школу отправили на дистанционное обучениеВидео

14:11

"Большая стройка" восстановила уже 14 000 км дорог – Зеленский

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять