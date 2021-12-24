Нацбанк приготовил украинцам "новогодний подарок": появятся новые монеты

Речь идет о двух наборах из четырех серебряных памятных монет каждый в футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке и в деревянном футляре
К новому году в Украине появятся новые уникальные монеты, которые посвящены истории казачества - специальные наборы Казацкие клейноды.
Как пишет пресс-служба НБУ, ввести в оборот монеты намерены уже 30 декабря.
Речь идет о двух наборах из четырех серебряных памятных монет каждый в футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке и в деревянном футляре - номиналом по 40 гривен.
Как выглядят новые монеты
В первом и втором наборах на аверсе монет изображены:
- наверху: малый Государственный Герб Украины, под которым надпись Украина;
- на трех монетах слева: обозначение номинала - 10/гривен (на правой монете - справа);
- внизу: год чеканки, масса каждой монеты в чистоте, обозначения металла и его пробы 2021/31,1/Ag 999 и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ;
- в центре каждой монеты изображены сборные композиции: Казака Мамая - как символ, хранящий историческую память народа и утверждающий идеал мирного стража своей земли (на верхней монете), казацкие клейноды и другие артефакты, символизирующие периоды казацкой эпохи, обогащающие исторический фон и формирующие всеобщую атмосферу эпохи.
На реверсе монет изображены гетманские печати (элемент украшения - локальная позолота): один из главных казацких клейнодов гетманов Григория Лободы, Богдана Хмельницкого, Петра Дорошенко и Ивана Скоропадского.
"Печати датируются XVI-XVIII веками и ассоциируются с разными этапами казацкой истории; размещены надписи: Казацкие (наверху) Клейноды (внизу) и вокруг печатей соответствующие названия каждой", - говорится в описании.
Тираж монет
- в наборе в футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке - составит 1900 штук;
- в наборе в деревянном футляре - только 100 штук.
Масса драгоценного металла в чистоте: 124.4 г. Категория качества чеканки: специальный анциркулейтед. Гурт: гладкий. Номинал: 40 гривен. Материал: серебро.
Ранее мы писали о том, что Национальный банк Украины изменит дизайн монет в 1 и 2 гривни. Такое решение было принято из-за массовых жалоб украинцев на невозможность их различить.
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