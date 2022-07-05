На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря: как спасти свое здоровье

Магнитная буря / УНИАН

Уже с вечера 5 июля Землю накроет самая сильная с начала лета магнитная буря - она продлится трое суток.

Специалисты сообщают, что начало роста солнечной активности начинается вечером, 5 июля - будет достигнут уровень в три балла.

В среду, 6 июля, ожидается пик солнечной активности - это произойдет утром и днем. Будет достигнут уровень в пять баллов, но к вечеру он пойдет на незначительный спад - до четырех баллов.

В четверг, 7 июля, снова будет магнитная буря, но уже не такая сильная, как раньше - три балла.

К вечеру пятницы, 8 июля, геомагнитная обстановка постепенно снизится до нормы.

Согласно прогноза магнитных бурь на июль 2022 года, проявления солнечной активности также ожидаются:

15 июля,

16 июля,

22 июля,

23 июля.

Основные симптомы реакции на магнитные бури:

головные боли, головокружение;

тошнота, отсутствие аппетита, боли в животе;

слабость, упадок сил, сонливость, нарушение концентрации внимания;

агрессия, раздражительность, апатия;

повышенное давление, боль в сердце, учащенное сердцебиение;

обострение хронических заболеваний;

ломота в костях, боль в местах прежних переломов.

Читайте также: