На зарядке дольше, чем в руках: что делать, если телефон быстро разряжается

Мы дадим вам ценные советы, как продлить время работы вашего устройства.

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Телефон стал очень быстро разряжаться / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вам наверняка знакомо ощущение, когда ваш телефон быстро разряжается и требует постоянной подзарядки. Но почему это происходит и что можно сделать?

Мы дадим вам ценные советы, как продлить время работы вашего устройства.

Что делать, если телефон стал очень быстро разряжаться?

Проверьте наличие активных приложений в фоновом режиме. Закройте неиспользуемые приложения, чтобы снизить нагрузку на батарею.

Установите обновления программного обеспечения. Иногда обновления содержат исправления ошибок, которые могут влиять на энергоэффективность устройства.

Проверьте состояние батареи. Если она изношена, возможно, потребуется замена.

Что нужно отключить в телефоне, чтобы не садилась батарея?

Отключите функцию постоянного обновления приложений в фоновом режиме. Ограничьте использование пуш-уведомлений и синхронизации данных. Отключите функцию Bluetooth и Wi-Fi, когда они не нужны. Уменьшите яркость экрана или включите режим автоматической яркости.

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Что сильно садит батарею на Android:

Яркий и продолжительный экран.

Активное использование приложений, особенно тяжелых в мультимедийном или игровом контексте.

Постоянное использование функций GPS, Bluetooth и Wi-Fi.

Неоптимизированные или устаревшие приложения, которые могут вызывать утечку памяти или использовать больше ресурсов.

Сколько в среднем должен держать заряд телефон?

Время работы телефона без подзарядки может варьироваться в зависимости от модели, использования и состояния батареи. В среднем, современные телефоны могут держать зарядку от нескольких часов до нескольких дней при обычном использовании.

Как сделать так, чтобы не садилась батарея?

Оптимизируйте яркость экрана и время автовыключения. Отключите функции, которые вам не нужны, когда вы их не используете. Используйте энергоэффективные приложения и обновляйте их до последних версий. Периодически проверяйте состояние и здоровье батареи и, при необходимости, замените ее.

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