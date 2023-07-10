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На зарядке дольше, чем в руках: что делать, если телефон быстро разряжается

Сергей Кущ
10 июля 2023, 11:28 обновлено 10 июля, 11:28
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Мы дадим вам ценные советы, как продлить время работы вашего устройства.
Телефон стал очень быстро разряжаться
Телефон стал очень быстро разряжаться / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вам наверняка знакомо ощущение, когда ваш телефон быстро разряжается и требует постоянной подзарядки. Но почему это происходит и что можно сделать?

Мы дадим вам ценные советы, как продлить время работы вашего устройства.

Что делать, если телефон стал очень быстро разряжаться?

  • Проверьте наличие активных приложений в фоновом режиме. Закройте неиспользуемые приложения, чтобы снизить нагрузку на батарею.
  • Установите обновления программного обеспечения. Иногда обновления содержат исправления ошибок, которые могут влиять на энергоэффективность устройства.
  • Проверьте состояние батареи. Если она изношена, возможно, потребуется замена.

Что нужно отключить в телефоне, чтобы не садилась батарея?

  1. Отключите функцию постоянного обновления приложений в фоновом режиме.
  2. Ограничьте использование пуш-уведомлений и синхронизации данных.
  3. Отключите функцию Bluetooth и Wi-Fi, когда они не нужны.
  4. Уменьшите яркость экрана или включите режим автоматической яркости.

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Что сильно садит батарею на Android:

  • Яркий и продолжительный экран.
  • Активное использование приложений, особенно тяжелых в мультимедийном или игровом контексте.
  • Постоянное использование функций GPS, Bluetooth и Wi-Fi.
  • Неоптимизированные или устаревшие приложения, которые могут вызывать утечку памяти или использовать больше ресурсов.

Сколько в среднем должен держать заряд телефон?

Время работы телефона без подзарядки может варьироваться в зависимости от модели, использования и состояния батареи. В среднем, современные телефоны могут держать зарядку от нескольких часов до нескольких дней при обычном использовании.

Как сделать так, чтобы не садилась батарея?

  1. Оптимизируйте яркость экрана и время автовыключения.
  2. Отключите функции, которые вам не нужны, когда вы их не используете.
  3. Используйте энергоэффективные приложения и обновляйте их до последних версий.
  4. Периодически проверяйте состояние и здоровье батареи и, при необходимости, замените ее.

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