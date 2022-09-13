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На заметку СБУ: блогеры, которых нужно запретить в Украине

13 сентября 2022, 13:36

Не у каждого человека есть честь и совесть. Как правило, у таких поступки предопределяются материальными факторами.

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Люди, которые должны быть изолированы от Украины

Когда 24 февраля Россия развязала кровавую войну в Украине, почти все украинцы кричали во всех социальных сетях о том, что россияне должны поддержать нас, должны выйти на улицы, должны показать своей преступной власти, что нельзя просто так брать и убивать мирных жителей.

Мы пытались докричаться до них, чтобы они показали своему террористу-президенту и его шайке, что нельзя ночью нападать на города, захватывать чужие территории, убивать и калечить наших детей, а также лишать нас лучшей мужской части населения.

И, конечно, пока еще украинцы верили в "хороших русских", они отчаянно просили блогеров-миллионников обратиться к своей аудитории, чтобы подписчики вышли на улицы и свергли своего диктатора вместе с его пропагандистами. И каково же было отчаяние и разочарование, когда некоторые из них не просто не высказались против убийств, а и наоборот поддержали своего убийцу-президента.

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София Стужук

Наиболее шокирующим поступком оказалось предательство украинской блогерши Софии Стужук. Которая вначале просто молчала, потом заявляла, что "не все так однозначно", а на День Независимости Украины, она пожелала Украине "независимости от всех", потому что сидя в Риге, ей вдруг все стало виднее и понятнее.

Стужук
Стужук / Instagram

С начала войны, блогерша размазывала сопли по смартфону и жаловалась на то, как ей тяжело было выезжать с детьми на своем новом мерседесе из Украины, в то время, как оккупанты приближались к Буче, чтобы насиловать и убивать украинских детей.

На заметку СБУ: блогеры, которых нужно запретить в Украине

Еще один аспект - блогерша не постит практически ничего о войне, ведь считает себя "голубем мира" и не хочет множить ненависть на своих страницах, которые, к слову, заблокированы в Украине и развязали ей руки.

На заметку СБУ: блогеры, которых нужно запретить в Украине

Теперь Стужук спокойно может работать на российскую аудиторию и показывать свою беззаботную миллионерскую жизнь за границей. Стоит ли говорить, что на странице Стужук вы не найдете ни одного призыва донатить на ЗСУ.

Отметим, что у Стужук есть свой дом в Киеве и она наверняка ждет момента, чтобы, как ни в чем не бывало, вернуться в Украину. Однозначно, ситуация в Украине изменилась настолько, что вот такие "полупозиции и вашим, и нашим", должны расцениваться как предательство и не давать ни единого шанса на возвращение предателей домой.

Передать "привет" Стужук можно тут.

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова - российский блогер с сумасшедшей аудиторией (15 млн.). Она живет своей жизнью и собственно украинскому пользователю не было бы до нее никакого дела, если бы не ее муж, рэппер из Одессы Джиган.

Мало того, что украинец, как и многие другие отмолчался по поводу войны в Украине, продолжает вести обычный образ жизни вместе со своей семьей, он еще и упражняется вместе со своей женой в цинизме.

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Оксана Самойлова и ее муж-украинец Джиган

В частности, во время пафосного отмечания очередного дня рождения Джигана, его жена Самойлова подарила ему торт в виде ракеты. Стоит ли еще искать более циничный поступок, ведь все это время, пока Джиган пил за свое здоровье со своими друзьями в Москве, по украинским городам били российские ракеты, разрушая жилые массивы и убивая мирных украинцев.

На заметку СБУ: блогеры, которых нужно запретить в Украине
Торт-ракета

С момента начала войны, 24 февраля, ни Джиган, ни его супруга, которая его фактически содержит, не сказали ни слова о войне.

Передать "привет" Самойловой можно тут.

Катя Усманова

Катя Усманова - российская блогер с также огромной аудиторией - 3,4 миллиона. Она - фитнес-"няшка", зациклена на спорте. Она рожает детей, продает свои марафоны, вовсю рекламирует своего мужа, который строит пирамиды в сфере сетевого маркетинге, а также много говорит о Боге. Она часто перепощивает молитвы, ходит на собрания, признается в любви к Иисусу, практикует духовные практики и в целом бесконечно филосовствует на эту тему.

Но в то же время, духовная фитнес-"няшка" Усманова, через несколько дней после военного и жестокого вторжения России в Украину, вышла в сториз и заявила, что россияне должны доверять своему руководству. "И если Владимир Владимирович так решил, значит так было нужно", - заявила тогда набожная Усманова. (Читай: "Если Владимир Владимирович решил убивать украинцев, значит так надо").

На заметку СБУ: блогеры, которых нужно запретить в Украине
Усманова со своим семейством в мирной Москве

Стоит ли говорить, что ее акаунт должен быть заблокирован за пропаганду убийств и войны в Украине. Имея аудиторию более трех миллионнов, блогерша либо отрабатывала государственный заказ, призывая людей не выходить на улицы, либо в ее духовном мире заповеди "не убей" не существует.

Передать "привет" Усмановой можно тут.

Олечка Фомочка

Эта обделенная интеллектом особь, именующая себя крымским блогером вообще переступила все границы дозволенного. Имея внешность трансвестита, этот, с позволения сказать, мастер-визажист, в открытую пропагандирует войну, убийства и бомбежку украинских городов. Она матом разговаривает со своими подписчиками, а особенно ее бесят "правые украинцы", которые просили поддержать их и высказаться против войны и обстрелов.

Еще в начале лета, "инфлюенсер" Олечка заявила: "Отстаньте от меня, от моей инсты. Я имею право на мое личное мнение". Наполненная филлерами "звезда", жестким матом сообщает, что ей все равно на то, что думают украинцы о войне и убийствах россиянами в Украине. "Вы перегнули палку со своими нравоучениями и ушли отсюда, если вам что-то не нравится", - добавляет взбесившаяся блогерша.

Она горланит в своих сториз гимн России, всем своим видом демонстрируя свой патриотизм террористическому государству номер один.

Кроме того, когда в Новофедоровке случилась "бавовна", блогерша советует "научиться адекватно мыслить".

На заметку СБУ: блогеры, которых нужно запретить в Украине

Кстати, блогерша даже не имеет высшего образования, что многое объясняет. Себя она называет "звездная крымская дочь". "Мне 27 лет. Я коренная крымчанка, русская. И этим горжусь", - рассказывает о себе любительница филлеров.

Передать "привет" Фомочке можно тут.

Лера Фрост

Луганчанка, а теперь уже любительница России Лера Фрост - еще одна публичная личность Instagram, страницу которой необходимо закрыть. Бывшая участница "высоко интеллектуального" российского шоу "Дом-2" открыла свой рот, чтобы выслужиться перед российской властью и рассказала о жизни в Луганске, но основываясь на своих больных фантазиях.

Эта "недолуганчанка" и героиня реалити назвала Украину, Америку и ЕС - "с..кливыми гиенами" и рассказала, как сильно она гордится Россией. "Луганск и Донецк всегда считали себя русскими", - бредит теперь уже российская звезда.

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Лера Демченко из-под Луганска VS Лера Фрост из Москвы

Звезда Фрост, которая строит политическую карьеру в России, до участия в шоу училась в Киеве на журналиста, а также, по слухам, работала в агентстве эскорт-услуг "Афродита". И, кстати, никакая она не Фрост, а Демченко. И родилась она в Луганске, а в его окрестностях. Сделав миллион пластических операций, Фрост из эскортницы превратилась в светскую львицу, торгующую марафонами для российских лохушек, которые хотят жить так же как и Демченко, ой, Фрост.

Передать "привет" Лере Фрост можно тут.

Напомним, ранее российский рэпер Джиган, который сам родом из Одессы, получил от жены Оксаны Самойловой циничный подарок - торт в виде ракеты.

Что интересно, Джигану он понравился, рэпер был приятно поражен. И это все несмотря на то, что жители его родной Одессы ежедневно прячутся под звуки воздушной тревоги, а некоторых уже убили российские ракеты.

Об этом стало известно из фото и видео, которые рэпер публиковал на своей странице в Instagram.

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