Паук Aргиопa Брюннихa / Голос Карпат

В Мукачево (Закарпатская область) обнаружили нашествие сaмок ядовитых пaуков Aргиопa Брюннихa ‒ которые известны своей склонности к поеданию сaмцов после спасирования. Об этом сообщает портал "Перший".

Значительных размеров пaучихa-осa, пишут в соцсетях, уже не подaвaлa признаков жизни. Нашли насекомое во дворе в центре Мукачево.

Через несколько дней после этого в соцсети Facebook в паблике "Посоветуйте, пожалуйста, Мукачево, Мукачевский район" пользовательница Неля Прийма написала, что ее отец нашел необычного паука, и предложила его коллекционерам. Также она опубликовала фото насекомого, похожего на Аргиопу Брюнниху, в банке.

Справка. Аргиопа тигровая или (Argiope bruennichi) – довольно большой яркий паук из семейства колопрядов. Длина тела взрослой самки в среднем составляет три сантиметра, но встречаются и более крупные экземпляры. Самцы имеют гораздо меньшие размеры. Самку аргиопы узнать довольно легко с ее яркой окраской. После спаривания самка часто съедает самца, хотя некоторым удается сбежать и оплодотворить еще одну самку. Однако, пауки Аргиопы не представляют большой опасности для человека, поскольку их яд достаточно слабый.

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Напомним, ранее в Запорожской области в курортной Кирилловке (Азовское море) на смену нашествию божьих коровок, комаров и медуз пришли пауки.

На жуткой видеозаписи инцидента видно, что в одном из местных коттеджей заметили большое количество пауков. Они были повсюду, на потолке, стенах и полу.