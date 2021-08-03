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На волоске от смерти: астролог рассказал, выживет ли певица МакSим

3 августа 2021, 07:01

Влад Росс спрогнозировал, сумеет ли артистка победить болезнь.

Астролог оценил шансы певицы МакSим выжить
Астролог рассказал, сумеет ли МакSим победить болезнь / instagram.com/maksimartist/

Шансы выжить у российской певицы МакSим, которая с середины июня находится в больнице под аппаратом ИВЛ с сильным поражением легких из-за коронавируса, крайне малы. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, 2021 год – самый сложный период в жизни МакSим.

"Человек, рождённый в затмение, очень часто и умирает в затмение. Существует цикл лунных затмений, который связан с большим Саросом – митоновский цикл, который длится 19 лет. У МакЅим как раз завершился второй митоновский цикл – ровно 38 лет. В день рождения певицы – 10 июня – в этом году включился опасный соляр, который имеет все шансы стать смертельным", – отметил Влад Росс.

Астролог считает, что шансы выжить у МакSим крайне невелики.

"Процентов пять, не более, что она выживет. Поскольку Плутон соединился с ее асцендентом в Стрельце. Уже одно лёгкое отказало, есть серьезные проблемы в работе сердца, но мозг пока ещё жив", – подчеркнул Росс.

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Впрочем, несмотря на мрачную астрологическую картину, Влад Росс убежден, что МакSим пойдет на поправку.

"Однако я всё же верю, что она выживет!", – резюмировал Росс.

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