На волоске от смерти: астролог рассказал, выживет ли певица МакSим

Астролог рассказал, сумеет ли МакSим победить болезнь / instagram.com/maksimartist/

Шансы выжить у российской певицы МакSим, которая с середины июня находится в больнице под аппаратом ИВЛ с сильным поражением легких из-за коронавируса, крайне малы. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, 2021 год – самый сложный период в жизни МакSим.

"Человек, рождённый в затмение, очень часто и умирает в затмение. Существует цикл лунных затмений, который связан с большим Саросом – митоновский цикл, который длится 19 лет. У МакЅим как раз завершился второй митоновский цикл – ровно 38 лет. В день рождения певицы – 10 июня – в этом году включился опасный соляр, который имеет все шансы стать смертельным", – отметил Влад Росс.

Астролог считает, что шансы выжить у МакSим крайне невелики.

"Процентов пять, не более, что она выживет. Поскольку Плутон соединился с ее асцендентом в Стрельце. Уже одно лёгкое отказало, есть серьезные проблемы в работе сердца, но мозг пока ещё жив", – подчеркнул Росс.

Реклама

Впрочем, несмотря на мрачную астрологическую картину, Влад Росс убежден, что МакSим пойдет на поправку.

"Однако я всё же верю, что она выживет!", – резюмировал Росс.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.