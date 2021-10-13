На Украину надвигается опасный смог: когда ждать

Опасный смог / pixabay

14-15 октября Украину накроет облаком черного смога, которое может добраться до столицы.

Как рассказал эксперт по работе жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко, зона грязного воздуха расширяется.

Попенко также опубликовал фото, на котором видно, как облако увеличилось буквально за сутки.

"Уже завтра, послезавтра вот это ужасное красно-черное пятно расширится до Киева, сейчас оно в районе Черкасс и Полтавы", - пишет эксперт.

По словам Олега Попенко, загрязнение связано не так с погодными условиями, как с началом отопительного сезона в сельской местности с использованием дров, а также со сжиганием листьев.

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"Очевидно, это облако, как процесс накопления выбросов в атмосферу именно в Украине. Такое количество выбросов бывает только в самых грязных центрах Азии и Африки и в больших мегаполисах", - предупредил эксперт.

По его словам, такие процессы возникают в Украине ежегодно в начале-середине октября.

Что нельзя делать во время загрязнения воздуха

Нельзя долго быть на воздухе, особенно детям и беременным.

Нельзя открывать окна.

Промывать нос и горло соленой водой.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.