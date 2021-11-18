На украинской границе повязали "туристов"-мигрантов

Пограничники задержали мигрантов из Ближнего Востока / ФСБ РФ

На украинско-беларусской границе задержали 15 мигрантов из стран Ближнего Востока, они пытались проникнуть в нашу страну под видом туристов, информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Государственная пограничная служба Украины предотвратила попытку иностранных граждан с Ближнего Востока попасть в Украину из Республики Беларусь В более чем вымышленную цель поездки сегодня они пытались пересечь границу в пункте пропуска в Черниговской области", - говорится в сообщении.

Иностранцы приехали в пограничный пункт рейсовым автобусом из Минска. Во время пограничного контроля они заявили, что направляются в Украину с целью туризма.

"Однако в ходе дополнительной проверки охранники границы выяснили, что иностранцы, среди которых четыре подростка, несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и сразу же направились в Гродненскую область", - говорится в сообщении.

"Туристы" заявили, что они после того, как посмотрели "достопримечательности" на западе Беларуси, решили посетить Украину.

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"Путешественники уверяли, что в нашей стране их больше всего интересуют виды Львовской области. Именно из Львова они, казалось бы, планировали вернуться домой. Однако такой туристический маршрут не убедил стражей порядка и не стал основанием для подтверждения цели их путешествия", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, у большинства "туристов" паспорта были выданы в одно время - сентябрь-октябрь 2021 года. В связи с этим украинские пограничники не пропустили иностранцев в Украину и заявили о необходимости вернуться в Беларусь.

Миграционный кризис на границе с Беларусью

Кризис с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе начался 8 ноября. Беженцы собрались группами, чтобы пересечь кордон с Польшей.

Позже нелегалы установили палаточный лагерь у польской границы. Варшава фиксировала сотни попыток прорыва через кордон.

Украина и другие страны Европы призывают Евросоюз решить вопрос с мигрантами у границ Польши. Они считают, что кризис организовал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Европа требует начать трибунал над Лукашенко.

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