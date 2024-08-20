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Удар РФ по промышленному объекту Тернополя: в воздухе - резкий скачок хлора

Даяна Швец
20 августа 2024, 15:31
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20 августа во время воздушной тревоги на Тернопольщине армия РФ нанесла удар по промышленному объекту, теперь в воздухе превышение содержания хлора в 4-10 раз.
Тернополь пожар
На Тернопольщине после атаки РФ - превышение содержания хлора / Колаж: Главред, фото: ГСЧС

Во время ночной атаки российские оккупанты попали в промышленный объект в Тернопольской области, в этом месте вспыхнул пожар.

По информации представителей Тернопольской ОГА, оккупанты попали в одну из емкостей, где хранились горюче-смазочные материалы. Теперь зафиксировано от 4 до 10 раз превышение содержания хлора в воздухе.

Эту информацию подтвердила главный государственный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук во время брифинга в ОГА.

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Она пояснила, что воздушные массы двигались в направлении Теребовли и Козовой.

"При норме 0,1 миллиграмм на метр кубический есть превышение от 0,4 до 1,01. От 4 до 10 раз в атмосферном воздухе. Советуем тернополянам ограничить длительное пребывание на свежем воздухе. Ограничить доступ атмосферного воздуха в закрытые помещения. Если есть возможность, применять рекуператор. Окна и двери завесить влажными простынями, чтобы хлор, который есть в атмосферном воздухе, связывался с водой и не попадал в помещение. Также призывают ограничить пребывание на водных объектах".

Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе

  1. Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов.
  2. Найдите укрытие и переждите атаку.
  3. Если укрытие далеко, следуйте правилу "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала процесс тушения пожара, возникшего на одном из промышленных объектов в Тернополе после ночного российского удара.

"К ликвидации последствий удара привлечено более 90 чрезвычайников, 21 единица техники, два пожарных поезда. Сейчас пожар локализован. Продолжается ликвидация", - говорится в сообщении.

  • В Тернопольской области продолжается ликвидация пожара на промышленном объекте
    В Тернопольской области продолжается ликвидация пожара на промышленном объекте Фото: https://t.me/dsns_telegram
  • В Тернопольской области продолжается ликвидация пожара на промышленном объекте
    В Тернопольской области продолжается ликвидация пожара на промышленном объекте Фото: https://t.me/dsns_telegram
  • В Тернопольской области продолжается ликвидация пожара на промышленном объекте
    В Тернопольской области продолжается ликвидация пожара на промышленном объекте Фото: https://t.me/dsns_telegram
  • В Тернопольской области продолжается ликвидация пожара на промышленном объекте
    В Тернопольской области продолжается ликвидация пожара на промышленном объекте Фото: https://t.me/dsns_telegram

В области уже созвали комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также родителям рекомендуется забирать детей из детсадов и оставлять дома до особых рекомендаций. Важно, чтобы дети находились в помещениях учреждений, а не на улице.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Российские оккупанты в ночь на вторник, 20 августа, массированно атаковали Украину, дроны и ракеты сбивали в 9 областях. Агрессоры запустили по Украине почти три десятка воздушных целей. В целом они атаковали наше государство 26 ударными дронами и несколькими ракетами различного типа.

Впоследствии сообщили, что в Тернополе горит промышленный объект после удара РФ. Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области Виктор Маслей рассказал, что ориентировочно около 3 часов ночи спасатели получили сообщение о пожаре.

В Тернопольской ОГА обратились к местным жителям с призывом меньше времени проводить на улице, закрывать окна в помещениях и тщательно мыть овощи и фрукты, которые принесены с улицы.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан предупредил, что Россия готовит массированный удар по Украине.

Украинцам в крупных городах целесообразно выехать за их пределы накануне праздника, если есть такая возможность.

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