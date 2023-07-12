На спидометре 240, а едет 120: почему производители машин обманывают водителей

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Зачем на спидометре указывают большую скорость / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Каждый автолюбитель, садясь за руль своего автомобиля, обращает внимание на показания спидометра. Но почему на некоторых спидометрах указывают скорость больше, чем максимальная, которую может развить автомобиль?

Мы рассмотрим причины такой особенности.

Зачем на спидометре указывают большую скорость?

Одна из причин указывать на спидометре большую скорость заключается в том, что это позволяет предусмотреть запас по скорости и предупредить водителя о превышении допустимых пределов. Такой запас полезен в ситуациях, когда необходимо обгонять другие транспортные средства или быстро реагировать на дорожные условия.

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Но есть и более простое объяснение: большая максимальная скорость на спидометре – это уловка для владельцев авто. Дело в том, что водитель подсознательно ощущает, что его машина способна на многое.

Глядя на спидометр, где в конце шкалы красуется 240 или 220, водитель воспринимает машину более динамичной, по сравнению с той, у которой было бы ограничение в 180 км/ч.

Почему на японских машинах максимальная скорость указывается 180?

На японских машинах максимальная скорость на спидометре ограничивается 180 км/ч. Это связано с законодательными ограничениями в Японии, где максимально разрешенная скорость на общественных дорогах составляет 100 км/ч. Таким образом, указание максимальной скорости 180 км/ч на спидометрах японских автомобилей соответствует местным правилам и законам.

Какая самая быстрая машина в мире?

Не все автомобили ограничены в 220 или 240 спидометре.Так, самой быстрой серийной производственной машиной в мире является Bugatti Chiron Super Sport 300+. Этот автомобиль установил рекорд скорости для серийных автомобилей, развивая впечатляющую скорость 490,48 км/ч.

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