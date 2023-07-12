УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

На спидометре 240, а едет 120: почему производители машин обманывают водителей

Сергей Кущ
12 июля 2023, 10:45 обновлено 12 июля, 10:45
33
Разоблачим мифы и объясним, на первый взгляд обычный вопрос.
Зачем на спидометре указывают большую скорость
Зачем на спидометре указывают большую скорость / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Каждый автолюбитель, садясь за руль своего автомобиля, обращает внимание на показания спидометра. Но почему на некоторых спидометрах указывают скорость больше, чем максимальная, которую может развить автомобиль?

Мы рассмотрим причины такой особенности.

Зачем на спидометре указывают большую скорость?

Одна из причин указывать на спидометре большую скорость заключается в том, что это позволяет предусмотреть запас по скорости и предупредить водителя о превышении допустимых пределов. Такой запас полезен в ситуациях, когда необходимо обгонять другие транспортные средства или быстро реагировать на дорожные условия.

видео дня

Но есть и более простое объяснение: большая максимальная скорость на спидометре – это уловка для владельцев авто. Дело в том, что водитель подсознательно ощущает, что его машина способна на многое.

Глядя на спидометр, где в конце шкалы красуется 240 или 220, водитель воспринимает машину более динамичной, по сравнению с той, у которой было бы ограничение в 180 км/ч.

Почему на японских машинах максимальная скорость указывается 180?

На японских машинах максимальная скорость на спидометре ограничивается 180 км/ч. Это связано с законодательными ограничениями в Японии, где максимально разрешенная скорость на общественных дорогах составляет 100 км/ч. Таким образом, указание максимальной скорости 180 км/ч на спидометрах японских автомобилей соответствует местным правилам и законам.

Какая самая быстрая машина в мире?

Не все автомобили ограничены в 220 или 240 спидометре.Так, самой быстрой серийной производственной машиной в мире является Bugatti Chiron Super Sport 300+. Этот автомобиль установил рекорд скорости для серийных автомобилей, развивая впечатляющую скорость 490,48 км/ч.

Вам может быть интересно:

автомобили интересные новости
Реклама

Главное за день

G7 дает "исторические" гарантии безопасности для Украины: СМИ раскрыли формулу

G7 дает "исторические" гарантии безопасности для Украины: СМИ раскрыли формулу

10:57 Мир
Второй день саммита: все подробности о целях Зеленского и ожиданиях от НАТО

Второй день саммита: все подробности о целях Зеленского и ожиданиях от НАТО

10:52 Политика
ВСУ "перемалывают" резервы РФ и продвигаются вперед на трех направлениях фронта

ВСУ "перемалывают" резервы РФ и продвигаются вперед на трех направлениях фронта

09:58 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:57

G7 дает "исторические" гарантии безопасности для Украины: СМИ раскрыли формулу

10:52

Второй день саммита: все подробности о целях Зеленского и ожиданиях от НАТО

10:45

На спидометре 240, а едет 120: почему производители машин обманывают водителей

10:09

Украину накрывает нестабильная погода: будут ливни, грозы и адская жара

09:58

ВСУ "перемалывают" резервы РФ и продвигаются вперед на трех направлениях фронта

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:55

Оккупанты ударили авиабомбой по селу в Харьковской области

09:47

Тролебузина и даже Пофистал: топ-10 самых смешных советских имен

09:11

РФ ударила "Шахедами" по объекту инфраструктуры на Черкасщине: есть пострадавшие

09:05

"Ядерные бомбы на Киев, Одессу и Харьков": эксперт оценил угрозу удара РФВидео

Реклама
08:52

Почему выпадают волосы: чего не хватает в организме и что делать

08:36

Об этом знают единицы: зачем на самом деле делают отверстие в ручке сковороды

08:30

В администрации Байдена обсуждают, могут ли дать Украине ракеты ATACMS - NYT

08:16

Путин у Эрдогана уже в карманемнение

08:11

ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на Юге – ISW

07:30

Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн: что войдет

07:05

Лишь люди с острейшим взглядом разгадают загадку: надо найти паука среди дров

06:52

Украина имеет право требовать и жестко торговаться с НАТОмнение

06:40

Что означает слово "стельмах" и откуда пошла такая фамилия: Авраменко дал объяснениеВидео

06:35

РФ атаковала Киев "Шахедами" вторую ночь подряд: подробности

05:00

Как ухаживать за лицом после 60 лет: 9 советов, которые продлят молодость

Реклама
04:00

День Петра и Павла: что нельзя делать 12 июля и кого поздравить с Днем ангела

03:10

Чем обработать капусту от тли и гусениц: копеечное средство спасет урожай

02:45

Куда смотрит мама: 12-летняя дочь Бекхэмов показала первую татуировку

02:15

"За государство обидно": эксперт рассказал о вероятном дворцовом перевороте в РоссииВидео

01:35

После дворцового переворота в РФ поднимутся Дагестан и Чечня - ЗолотаревВидео

00:15

Была любовницей и терпела побои: Соловий рассказала про абьюзивные отношения

00:14

"Окно возможностей" на фронте есть до конца года - потом переговоры - президент Чехии

00:13

Зачем 13 июля красить яйца, как на Пасху: приметы и что нельзя делать

11 июля, вторник
23:04

Несутся мощные ливни: синоптики рассказали, какие 2 региона Украины будет затапливать

22:50

Путину дважды в день докладывают о войне: Шойгу придумал новую сказку

22:37

"Зеленскому четко дали ответ": в США озвучили позицию о вступлении Украины в НАТО

22:33

Народный депутат от Слуги народа торговала разрешением на пересечение границы

22:22

Бывшая жена Виталия Кличко щегольнула в платье-"петрушке" на неделе модыВидео

22:08

"Больше оружия для наших воинов": Зеленский назвал главную цель визита на саммит НАТО

21:52

"Аморальный дегенерат": главный сержант "Магуры" написал рапорт из-за командования

21:50

Какой мед самый полезный и вкусный: 5 лучших

20:44

"Переворот в ФСБ": Золотарев рассказал, что "похоронит" власть ПутинаВидео

20:41

Купил одно - потерял другое: с 1 сентября переселенцы останутся без соцвыплат

20:10

В Бердянске ликвидировали топ-генерала армии Путина: в РФ подняли вой

19:45

Трусить будет еще несколько дней: самая сильная магнитная буря июля затянулась

Реклама
19:38

В чем главный результат саммита НАТО для Украинымнение

19:34

11 стран сформировали коалицию для обучения украинских пилотов на F-16 - Резников

19:32

Под мощные овации и крики "Слава Украине": Зеленский сделал сильное заявление в Вильнюсе

19:07

Даша Квиткова похвасталась подарком от бывшего мужа Никиты Добрынина

18:58

"Загорелись топливный и зерновой терминалы": Россия атаковала Одесскую область

18:35

Украина станет членом НАТО, требование о ПДЧ отменено - СтолтенбергВидео

18:26

Зеленский уговаривает НАТО переписать итоговое коммюнике саммита - Guardian

18:09

"Познакомьтесь с Фрэнки": Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом

17:50

Эксперт Глеб Репич показал, сколько микробов в шаурме: неутешительный результатВидео

17:47

Съедается весь, даже тарелку оближут: безумный салат из 90-х - рецепт из 4 ингредиентов

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять