На смену ливням придет другая напасть: астролог рассказал о погоде в Украине в августе 2021

Астролог рассказал, какой будет погода в Украине в августе 2021 года / Reuters

Несмотря на то, что в конце июля 2021 года наблюдался некоторый спад жары, в августе она вновь наберет силу. И в результате последний месяц лета покажется нам самым жарким в этом году. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, весь август будут сохраняться довольно высокие температуры.

"В этом месяце будет довольно жарко. При этом дождей будет мало, во всяком случае, меньше, чем в другие месяцы лета. Будет сухо и горячо. Температура воздуха прогреется до +30-35 градусов, а иногда будет достигать +37-38 градусов в тени", – рассказал Влад Росс.

Из-за таких погодных условий, по прогнозу астролога, в августе будет высокая пожароопасность.

"Будут гореть леса, торфяники и даже поля пшеницы", – уточнил Росс.

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Кроме того, астролог заверил, что Украину в последнем месяце лета перестанет заливать сильными дождями, однако на смену им придет другая напасть.

"Юпитер, связанный с мощными водами, покинул знак Рыб 27 июля, а это свидетельствует о том, что в августе не будет потопов и наводнений. Однако из-за того, что Юпитер переместится в знак Воздуха – Водолей, в этом месяце будут сильные порывы ветра, смерчи, торнадо и ураганы. Впрочем, торнадо и смерчи Украины будут касаться в меньшей степени, но по миру они много где будут происходить", – отметил Влад Росс.Читайте такжеПожары, вал работы и табу на отпуск: что обещает гороскоп от Влада Росса на август-2021

Также астролог Влад Росс считает, что с окончанием августа лето в Украине не закончится, и сентябрь будет по-настоящему летним месяцем.

"Ранней осени в 2021 году не будет. Более того, нас будет ждать еще пара "бабьих лет". И это хорошо – меньше денег мы будем тратить на отопление", – резюмировал Росс.

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