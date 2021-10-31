На себя не похож: Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель украинки на съемках фильма

Болдуин выглядит опустошенным и общался с журналистами хриплым голосом / Скриншот

Голливудский актер Алек Болдуин заявил, что они с украинкой Галиной Гатчинс были друзьями. По его словам, они были "сплоченной командой", которая вместе снимала фильмы, "а потом случилось это ужасное событие".

Этот комментарий Болдуин стал первым публичным после того, как он случайно на съемочной площадке в Санта-Фе застрелил украинку и ранил режиссера. После трагедии представители СМИ буквально преследуют знаменитость, и в конце концов он не выдержал и сам вышел к толпе.

Как видно на записи, Алек Болдуин заметно осунулся, у него мешки под глазами и потерянный вид. Он отметил, что полиция запретила ему обсуждать с журналистами ход следствия. Прокуроры пока не предъявили никому обвинений, но не исключают этого в будущем.

"Идет активное расследование: ведь погибла женщина, она была моим другом. В день, когда я приехал в Санта-Фе, чтобы приступить к съемкам, я пригласил Галину на ужин вместе с режиссером Джоэлем. Мы были очень, очень хорошо настроенной командой, снимали вместе фильм, а потом случилось ужасное". – вспоминает актер.

Также он рассказал, что встречался с ее мужем Мэтью и 9-летним сыном. Охарактеризовать эту встречу актер не смог. По его словам, они подавлены и шокированы. Мужчина убит горем. "Но мы находимся в постоянном контакте, потому что мы переживаем за эту семью", – заметил Болдуин.

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Болдуин отметил, что подобные события на съемочной площадке крайне редки – "одно на триллион". Вместе с тем он выступил за то, чтобы в будущем ограничить применение на съемках настоящего, а не бутафорского оружия.

Расследование по делу продолжается. На данный момент полиция установила, что Галина Хатчинс была убита из пистолета, который Болдуин передал помощник режиссера Дэвид Холлс, сказав, что он "холодный", то есть безопасный в использовании. Выстрел произошел, когда Алек учился доставать оружие из кобуры.

Вскоре после того, как произошла стрельба, Болдуин сообщил в соцсети:

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей прекрасной коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия".

По словам прокурора Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвис, уголовные обвинения в связи с убийством Галины Хатчинс все еще могут последовать.