На Ровенщине мужчина сбежал из-под домашнего ареста и избил полицейских

В Ровенской области из-под домашнего ареста сбежал мужчина / Нацполиция

В Ровенской области в Костополе мужчина сбежал из-под круглосуточного домашнего ареста, напал на полицейских и разбил машину правоохранителей, сообщает полиция Ровенской области.

"В полицию около 05:15 сообщил 24-летний житель Костополя, что неизвестный мужчина вблизи одной из многоэтажек города разбил лампу в подъезде и с молотком в руках угрожает прохожим", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что нападавшим оказался 33-летний местный житель, который находится под круглосуточным домашним арестом за избиение полицейского. Во время задержания мужчина ногами разбил заднее боковое стекло служебного автомобиля, сорвал жетон и нагрудную камеру с одного из патрульных.

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По данному факту начато досудебное расследование. Решается вопрос о замене меры пресечения на более жесткий - содержание под стражей.

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Ранее Главред писал о том, что мужчину, который жестоко убил 18-летнюю девушку и бросил тело, приговорили к 13 годам лишения свободы.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, преступление, получившее широкий общественный резонанс, произошло в июле 2019 года в квартире, которую снимала потерпевшая в Голосеевском районе столицы.

Тело погибшей Чернявской Анастасии обнаружили полицейские, приехавшие по вызову товарища отца девушки. Тот попросил проверить, все ли хорошо с дочерью, потому что она не отвечала на звонки.

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