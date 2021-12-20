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На портале "Дія" появились новые сертификаты: как их сгенерировать

20 декабря 2021, 20:14

Разработчики напомнили, что COVID-сертификаты с портала "Дія" можно распечатать или сохранить на гаджет в формате PDF.

Приложение Дія
Приложение Дія - появились новые сертификаты / УНИАН

В Діє появилась возможность сгенерировать три новых сертификата. Также была обнародована подробная инструкция, как их получить, сообщает Telegram-канал приложения

Отмечается, что на портале "Дія" теперь можно сгенерировать сертификаты:

  • об отрицательном ПЦР-тесте;
  • о выздоровлении от коронавируса;
  • для детей в возрасте от 12 лет.

Чтобы получить один из этих COVID-сертификатов на портале "Дія" нужно:

  • авторизироваться любым удобным способом;
  • нажать "Услуги" - "Здоровье" - "COVID-сертификаты";
  • выбрать нужный тип сертификата;
  • поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных.

Разработчики напомнили, что COVID-сертификаты с портала "Дія" можно распечатать или сохранить на гаджет в формате PDF.

Ранее Главред писал о том, что вакцинированные от коронавируса украинцы, которые не имеют приложения "Дія" или банковских карточек, смогут получить обещанную от государства тысячу гривен чуть позже. Средства им начнут выплачивать со второго квартала или со второго полугодия 2022 года.

К тому времени в государстве должен появиться механизм получения денег без приложения "Дія". Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма во время брифинга сегодня, 20 декабря.

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