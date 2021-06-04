На побережье Черного моря появились опасные тигровые комары: как выглядят

Как выглядит тигровый комар / Википедия

На побережье Черного моря появились тигровые комары, которые переносят опасные заболевания. Их легко отличить от обычных по черно-белым полоскам на конечностях и на теле. Отметим, информация о тигровых комарах поступает из российской части побережья – Кубани, и с оккупированного Россией Крыма.

"Этого комара раньше у нас никогда не было. А сейчас "комар-тигр" расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят. Он переносит лихорадки денге, Зика, чикунгунья и всякие арбовирусные инфекции", – сообщила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева в интервью одному из российских СМИ.

Читайте такжеКак отпугнуть комаров натуральными средствами и в чем опасностьКроме того, по ее словам, в Крыму очень много москитов, нигде больше на побережье нет такого количества этих насекомых.

Как защититься

От них и от комаров всех видов можно защищаться одними и теми же средствами - прежде всего, электрофумигаторами для помещений.

Кроме того, отдыхающим советуют следить, чтобы были вставлены сетки в окна и даже двери, чтобы не залетали ни комары, ни москиты. Против всех комаров, для их уничтожения и отпугивания, можно использовать инсектицидные и репеллентные средства от летающих насекомых в аэрозольных баллонах.

Подробнее о тигровых комарах

Родина тигровых комаров - тропические и субтропические южно-азиатские регионы. Однако в последние годы эти агрессоры стали приживаться и на европейском континенте.

Азиатский тигровый комар считается основным переносчиком лихорадки Денге и потенциальный переносчик жёлтой лихорадки, энцефалитов и сердечного червя. Насекомые этого вида делают очень болезненные укусы.

Этот комар чаще встречается в тропиках, этот вид назван так из-за своего окраса. В длину комары этого вида примерно 0,4 см, тело чёрное с белыми полосками, полоски есть и на лапках, также у этих комаров имеются маленькие усики, короче головы.