"На Москву полетят 200-300 дронов": астролог назвал дату, когда Украина начнет побеждать в войне

Ситуация на фронте очень изменится после Пасхи, 16 апреля, говорит астролог.

Астролог Влад Росс назвал дату, когда Украина начнет побеждать в войне/ 24 ОМБр имени короля Даниила, Главред

Первые звоночки победы Украины над страной-агрессором Россией в войне мы увидим в 20-х числах апреля этого года. Тогда на Москву полетят 200-300 дронов.

Такой прогноз озвучил известный украинский астролог Влад Росс в интервью "УНИАН". Он отмечает, что ситуация на фронте может измениться после Пасхи, 16 апреля.

Также астролог предупредил, что в конце апреля будет опасность для Запорожской атомной электростанции.

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"26 апреля будет затмение, которое принесет опасность для Запорожской АЭС. Если будет какая-то техногенная катастрофа, то она будет именно там. Это будет переломный период для Украины. Но после Пасхи все изменится, в том числе и на фронте. Ретроградный Меркурий покажет нам, что пришло время отвоевывать все наши территории и забирать все земли обратно", – прогнозирует Росс.

В то же время Влад Росс предупредил о различных природных катаклизмах, которые могут подстерегать украинцев в апреле. В частности, есть опасность землетрясений и ураганов.

"В апреле произойдет ужасное кольцевое солнечное затмение в день рождения Гитлера, 20 апреля. Ничего хорошего эта дата не предвещает. На Земле могут происходить землетрясения, ураганы, может быть неустойчивая погода. Это довольно контрастная Луна", – сказал астролог.

Он добавил, что с 21 апреля будет ретроградный Меркурий, поэтому затевать бизнес или проводить важные встречи лучше в первой половине месяца. Во второй половине апреля лучше отменить все покупки, поездки, в этот период не благоприятно садиться в машины и на поезда. Также Росс отметил, что период с 18 по 21 апреля будет катастрофическим, в это время стоит быть очень осторожными.

Раньше астролог Влад Росс назвал удачные дни апреля-мая для ВСУ. В апреле и мае 2023 года Вооруженные силы Украины смогут достичь блестящих результатов в борьбе с российскими оккупантами, и для успешных действий украинских защитников будет несколько крайне благоприятных периодов до начала лета.

Напомним, ранее астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян указал самые успешные даты для контрнаступления ВСУ. По его словам самым сильным месяцем для осуществления контрнаступления украинских войск является апрель этого года. При этом лучшими датами для движения вперед наших защитников являются 21-22 апреля, а также частично 5 апреля.

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