На Луганщине началась принудительная паспортизация населения

У людей отбирают украинские паспорта и заставляют писать заявки на получение документа РФ.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что в Луганской области сейчас ведется принудительная паспортизация населения.
"Для создания картинки восприятия агрессора гражданами Украины на фейковом российском телевидении оккупант начинает принудительную паспортизацию мирного населения в поселках Новоайдар, Станица-Луганская, Муратово", - заявила Денисова.
По ее словам, русские оккупанты врываются в дома местных жителей, заставляют получать так называемый паспорт незаконного формирования ЛНР, а затем подавать заявку на паспорт РФ. Паспорта граждан Украины боевики ЛНР уничтожают на глазах людей. Их запугивают, давят психологически и даже угрожают расправой.
Также Людмила Денисова отмечает - своими действиями оккупант продолжает нарушать положения IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны.
Факт принудительной паспортизации населения под угрозами их жизни, по мнению Денисовой, должны быть учтены уголовным судом в Гааге в рассмотрении дела о геноциде украинского народа.
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