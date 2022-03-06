На Луганщине началась принудительная паспортизация населения / facebook.com/denisovaombudsman

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что в Луганской области сейчас ведется принудительная паспортизация населения.

"Для создания картинки восприятия агрессора гражданами Украины на фейковом российском телевидении оккупант начинает принудительную паспортизацию мирного населения в поселках Новоайдар, Станица-Луганская, Муратово", - заявила Денисова.

По ее словам, русские оккупанты врываются в дома местных жителей, заставляют получать так называемый паспорт незаконного формирования ЛНР, а затем подавать заявку на паспорт РФ. Паспорта граждан Украины боевики ЛНР уничтожают на глазах людей. Их запугивают, давят психологически и даже угрожают расправой.

Также Людмила Денисова отмечает - своими действиями оккупант продолжает нарушать положения IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Факт принудительной паспортизации населения под угрозами их жизни, по мнению Денисовой, должны быть учтены уголовным судом в Гааге в рассмотрении дела о геноциде украинского народа.

Другие новости: