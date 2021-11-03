На курортах Прикарпатья усиливают карантинные ограничения

Комиссия поручила разместить на сайтах курортов информацию о введении дополнительных ограничительных мер.
Региональная комиссия ТЭБ и ЧС усиливает карантинные ограничения в Ивано-Франковской области. Согласно решению комиссии, на курорты теперь будут пускать только COVID-безопасных отдыхающих, пишет местное издание Kurs.на .
Комиссия ТЭБ и ЧС обязала руководителей курортных и рекреационных комплексов не принимать посетителей без:
- зеленых сертификатов о вакцинации от коронавируса;
- отрицательного результата тестирования на COVID-19, который проведен не более чем за 72 часа;
- справки о выздоровлении от коронавируса.
Комиссия поручила разместить на сайтах курортов информацию о введении дополнительных ограничительных мер.
Кроме того, правоохранителям и Госпотребслужбе дали задание усилить контроль за соблюдением карантина на территории Ивано-Франковской области.
На территории Ивано-Франковской области расположен популярный горнолыжный курорт Буковель.
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Карантин в Украине
Напомним, в Украине есть вероятность расширения "красной" зоны карантина. На сегодняшний день речь идет о трех регионах. В зоне риска Волынская, Харьковская и Тернопольская области.
Также общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.
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