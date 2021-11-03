На курортах Прикарпатья усиливают карантинные ограничения

На Прикарпатье усиливают карантин / pixabay

Региональная комиссия ТЭБ и ЧС усиливает карантинные ограничения в Ивано-Франковской области. Согласно решению комиссии, на курорты теперь будут пускать только COVID-безопасных отдыхающих, пишет местное издание Kurs.на .

Комиссия ТЭБ и ЧС обязала руководителей курортных и рекреационных комплексов не принимать посетителей без:

зеленых сертификатов о вакцинации от коронавируса;

отрицательного результата тестирования на COVID-19, который проведен не более чем за 72 часа;

справки о выздоровлении от коронавируса.

Комиссия поручила разместить на сайтах курортов информацию о введении дополнительных ограничительных мер.

Кроме того, правоохранителям и Госпотребслужбе дали задание усилить контроль за соблюдением карантина на территории Ивано-Франковской области.

На территории Ивано-Франковской области расположен популярный горнолыжный курорт Буковель.

Реклама

Читайте такжеКиев усиливает карантин: все школы отправили на дистанционку

Карантин в Украине

Напомним, в Украине есть вероятность расширения "красной" зоны карантина. На сегодняшний день речь идет о трех регионах. В зоне риска Волынская, Харьковская и Тернопольская области.

Также общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.

Читайте также: